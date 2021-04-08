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Работник ОАО «Гродно Азот»: Забастовка не просто удалась — она разгоняется

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  • 8.04.2021, 10:50
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Работник ОАО «Гродно Азот»: Забастовка не просто удалась — она разгоняется
фото: Радыё Свабода

Так называемая операция «Дихлофос» началась.

Работник ОАО «Гродно Азот» рассказал Charter97.org, почему стачка на предприятии будет разгораться с новой силой:

— Все началось намного раньше, чем получило более широкую огласку. Народ давно устал от узурпатора и если раньше некоторые просто игнорировали и посмеивались с идиотских выходок сами знаете кого, то теперь каждое его слово, каждое телодвижение у всех вызывает только брезгливость.

Почему-то принято считать, что уход в забастовку — это исключительно снять видео, сфотографировать заявление и прочее. А вчера власти внесли изменения в Трудовой кодекс, написав, что забастовки по политическим причинам запрещены. Честно сказать, я даже обрадовался этому: они боятся огласки, но, как обычно, сами себя закапывают. Тихие забастовки для них куда опаснее. Это агония и тряска от страха. Они считали только публично ушедших в стачку людей, но у меня есть сотни примеров, когда профессионалы просто увольнялись с предприятий. Их молили остаться, «плюшки» всякие предлагали, особенно людям предпенсионного возраста, но власти потеряли их всех. Остались неопытные штрейхбрекеры, ломающие и крушащие остатки «стабильности».

Мы сейчас видим что из новостей не уходит «Гродно Азот». То происшествие, то Метла (гендиректор Ляшенко — ред.) увольняет руководство, назначая людей с сомнительной репутацией и конечно же катастрофическая экономическая ситуация. Разве это не прогресс? Это — ступенька за ступенькой, только уже в ускоренном режиме. Невозможно перескочить целый лестничный пролет, поэтому уверенным шагом мы все равно придем к своей цели. Забастовка не просто удалась, она разгоняется и следующий ее шаг — тихий, но жестокий экономический урон по Таракану, так как он будет идти в купе с международными санкциями.

Так называемая операция «Дихлофос» началась. Вчера киберпартизаны участили пульс руководителю предприятия, взломав сайт. И оповестили всех, что на заводе Стачке быть! Тихий страйк идет очень давно, он разгонится до республиканских масштабов и станет еще сильнее. Уверен, другие предприятия вмиг подхватят его, потому что единство рабочего класса однажды показало себя и покажет еще не раз.

Они отнимают нашу свободу каждый день из-за своей трусости, но у нас страха больше нет!

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