Хаотичные телодвижения загнанной в угол крысы 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

8.04.2021, 10:56

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Крайне оптимистично искать в шагах «многоходовочника» логику.

Прокремлевская пропаганда продолжает усиленно нагнетать атмосферу вокруг Украины. Вновь начали мелькать "коронные-похоронные" сообщения про "убитых мальчиков" ( пока без "распятия на березах"). Никаких доказательств, естественно, предъявлено не было, но кому они нужны?

Для новой полномасштабной эскалации нужен предлог. "Гибель" пары десятков мальчиков, имеющих российские паспорта (выдача которых не признана цивилизованным миром), как раз то, что доктор прописал.

Крайне оптимистично искать в шагах Путина логику и хоть какое-то рациональное зерно — ни первого, ни второго уже давно нет.

Есть импульсивные действия да хаотичные телодвижения загнанной в угол крысы.

Позитивная повестка у действующего режима отсутствует, от слова "совсем". Никаких идей по вытаскиванию страны из глубочайшей экономической ямы также нет.

Остается репрессировать несогласных и продолжать запугивать молчаливое большинство "врагами вдоль собственных границ".

Очередная война отлично вписывается в такую парадигму.

Впрочем, не стоит забывать, что на дворе давно уже не "сытый 2014", а очень даже "голодный 2021". Очередная "многоходовочка" престарелого Вождя обнищавшему населению может и не зайти, став последним гвоздем в крышку чекистско-олигархического гроба.

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