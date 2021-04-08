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Ученые рассказали, как светлячки используют музыкальный камуфляж

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  • 8.04.2021, 11:03
Ученые рассказали, как светлячки используют музыкальный камуфляж

Эти насекомые разработали умную звуковую броню для спасения от летучих мышей.

Светляков (Lampyridae) все знают благодаря их свечению, которое является призывным сигналом к спариванию. Логично предположить, что сияние во тьме будет приманкой для всех, кто не прочь полакомиться насекомыми. Однако светлячки ядовиты (или, по крайней мере, довольно неприятные на вкус) для большинства хищников, и свечение может их об этом красноречиво предупреждать, пишет National geographic.

Однако в случае с подслеповатыми летучими мышами этот сигнальный свет вряд ли сработает. В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета и Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) обнаружили, что светлячки разработали умную звуковую броню для спасения от рукокрылых. И это открытие было сделано случайно.

«Мы бродили по тропическому лесу с микрофонами, способными записывать высокие частоты летучих мышей, и вдруг обнаружили незнакомые звуки на тех же частотах, исходящие от светлячков», — рассказал Йоси Йовель, ведущий автор исследования.

Команда выяснила, что насекомые издают шум, двигая своими крыльями, а последующие лабораторные тесты обнаружили такое поведение как минимум у четырех различных видов светлячков. Шум воспроизводится на ультразвуковых частотах, а это значит, что светлячки даже не слышат его сами, и, следовательно, не используют его для общения между собой.

Летучие мыши, однако, светляков очень даже слышат. Так ученые пришли к рабочей гипотезе о том, что ультразвук — своего рода музыкальная броня, которая защищает насекомых от хищника. «Использование предупреждающих сигналов, которые отправитель сам не может обнаружить, встречалось в мире растений, но довольно редко обнаруживается среди животных. Наше открытие музыкальной битвы между светлячками и летучими мышами может проложить путь для дальнейших исследований и, возможно, описать новый защитный механизм, разработанный животными против потенциальных хищников», — заключил Йовель.

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