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США с союзниками по НАТО обсудили военную активность РФ у границ Украины

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  • 8.04.2021, 11:16
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США с союзниками по НАТО обсудили военную активность РФ у границ Украины

Принято решение по поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши обсудили рост российской военной активности у границ Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ходе встречи, проходившей в онлайн формате исполняющая обязанности замминистра обороны США по политическим делам Аманда Дори обсудила с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и коллегами по НАТО ситуацию вокруг Украины.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся усиления военной активности России в приграничных с Украиной районах.

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что представители военных ведомств подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям.

Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать выстраивание потенциала вооруженных сил Украины.

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