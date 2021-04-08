Космическое одряхление 2 Telegram-канал «СерпомПо»

8.04.2021, 21:36

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Начальство России любит кормить народ символическими прошлыми успехами.

Китай построит новый космодром. Пятый по счету. За пять лет. Ударная пятилетка.

Полетят ракеты в космос – теперь из провинции Чжэцзян (учите, учите китайские словечки). Планируется 100 пусков в год.

А что сейчас? В год юбилея «русского космоса»?

В 2021 году Китай планирует осуществить 40 запусков, наш «Роскосмос» - по словам Дмитрия Рогозина – 29 (пока запущено 5). За 2020 год у Китая 35 запусков, у США – 34, у России – 17.

Занавес. Жидкие аплодисменты из российского партера. Натянутые на постаревшие лица улыбки радости за китайских друзей. Вопли «браво» с галерки от патриотов: «Мы с Китаем против Америки». Недоуменный взгляд из ложи «китайских товарищей» в сторону этих чудаков.

Начальство нашей страны любит кормить народ символическими прошлыми успехами. «Победили в войне», «Первые в космосе». Забывая при этом, что это было в другой, ушедшей 30 лет назад стране.

Но теперь на фоне чувствительных поражений, отставания во всем от выросшего у восточных границ страны гиганта, даже эти ветхие символы не работают.

Перспектив развития при нынешнем правлении нет. И чем громче гремят трубы пропаганды, тем более это очевидно. Вопрос, конечно, в том, есть ли шансы на успешное развитие при смене власти, уходе из нее сегодняшнего сплоченного коллектива. В любом случае не покидает ощущение впустую растраченных двух десятилетий. Для страны, не для карманов руководства. И ведь, как всем известно, пошли уже на третий десятилетний виток …

«Замучаетесь пыль глотать»! – сказал наш президент когда-то, на заре своего затяжного полета в головной капсуле российской власти. А вот и не замучаемся! «На пыльных тропинках далеких планет» глотать пыль от ботинок китайских космонавтов и разбирать там со словарем вежливые иероглифы на указателях: «Стой, друг! Это – китайская территория»!

Давно нет открытой улыбки Гагарина на Земле. За космической молодостью настало для нашей страны старческое одряхление. Все осталось в прошлом. На лицах китайских космонавтов из молодой космической державы светятся улыбки. У них все впереди.

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