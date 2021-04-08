Екатерина Снытина: Поняла, что нигде, кроме Беларуси, не хочу жить 8.04.2021, 11:51

Екатерина Снытина

Известная баскетболистка рассказала, почему в нашей стране нельзя быть «над схваткой».

Капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Снытина рассказала в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97, почему она стала интересоваться политической и общественной жизнью в Беларуси.

— Я жила спокойно в своем домике. И даже в начале лета 2020 года, точнее даже сказать, по окончанию своего прошлого сезона, я приняла решение, что не буду после баскетбольной карьеры оставаться жить в Беларуси. Я еще не могла решить оставаться в Турции или в какой-то европейской стране, но было осознание, что я не хочу жить в Беларуси. Отталкивалась от ощущения. Всю жизнь я в Минске, живу в Заводском районе, обожаю этот район, но не вижу здесь счастливых людей. Когда я училась в школе, мне было страшно возвращаться поздно ночью, мне до сих пор иногда страшно. Я не знала, что делать в Беларуси, я не хотела здесь оставаться, потому что для меня лично это было какой-то депрессией. И одни несчастливые люди вокруг меня.

Уже 7 лет я играю в Турции. Богаче страна или не богаче — мне это неважно. Но люди здесь в Турции намного счастливее, чем белорусы в Беларуси. И эта разница для меня очень сильно ощущалась. Своей семье я сказала, что после баскетбола не хочу жить в здесь.

Но этим летом (опять же, очень значимое для меня лето, как и для многих) я поняла, что нигде, кроме Беларуси, я не хочу быть на ПМЖ. Раньше было ощущение, что здесь все равно ничего нельзя изменить. Но события показали, что очень много людей хотят жить в этой стране и хотят изменить ее к лучшему. И я просто хочу присоединиться к ним. Не знаю как, но хочу делать жизнь в своей стране лучше, чем она есть сейчас. И хочу быть активным участником этого гражданского общества.

— Ранее вы в интервью говорили, что раньше никогда не ходили на выборы. Почему?

— Я никогда не считала, что мой голос что-то изменит. Сейчас все все по-другому. И если есть возможность, где-то я буду активно принимать участие, буду голосовать - это выборы президента или что-то местное, локальное - я уже просто так не пройду мимо и буду частью этого. Потому что теперь осознала и считаю, что мой голос может что-то изменить. Потому что нас - миллионы.

— Сейчас можно быть вне политики? Над схваткой, как говорят некоторые?

— Не думаю. Только если вы закрылись и сидите в каком-то темном помещении. И то могут ворваться. Знаете, когда было начало ковида, вокруг меня никто не болел. Из моих знакомых никто не болел. И мне казалось, что это где-то там. Я была уже в Турции, когда начался ковид, и мне казалось, что это меня не коснется. Но сейчас практически все мои знакомые, друзья, знакомых знакомых переболели или болеют. Тоже самое и «вне политики». А может быть, вас сейчас это и не коснется, но, скорее всего, уже ваш круг коснулось, круг вашего круга точно коснулось. И в конце концов это коснется вас.

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