Предприниматель: В холодильнике белорусов скоро останется полпирожка — и тогда люди дождутся своего часа 5 8.04.2021, 11:52

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Фото: AFP

На улицы выйдут уже не сотни тысяч, а миллионы.

Нацбанк Беларуси ввел ограничения на снятие денег в банкомате. Операции по обналичиванию сумм от 5800 рублей в течение недели теперь будут считаться подозрительными. Сайт Charter97.org поговорил с блогером и предпринимателем из Борисова Виктором Горбачевым о финансовой ситуации в Беларуси.

– Почему власти занервничали и пошли на такие меры?

– В стране полная задница как в экономическом, так и в политическом плане. Мы видим попытку удержания своего кресла. Это приводит к тому, что рушится и экономика, и политика. Правосудия и законодательства нет, правоохранительная система полностью отсутствует. Здесь происходит цепная реакция, все это бьет по карману народа. Люди забирают банковские вклады, курс доллара растет, склады полны, заработная плата не растет, индивидуальные предприниматели пытаются вывести бизнес из страны – все это сказывается на ситуации.

Сегодня мы наблюдаем, как власть пытается удержать деньги под контролем. Раньше можно было обналичивать 500 базовых величин, теперь 200. Вдобавок власть пытается ограничить движение финансов как в стране, так и за пределами. Я не думаю, что это приведет к успеху. Это обычный пшик с их стороны, потому что тех денег, которые ранее снимались, уже у населения нет. Кто хотел – тот снял, перевел, что-то купил и держит заначку в черном чулочке.

Такие ограничения, – это попытка показать, что власть работает, держит банковскую систему в своих руках, но ни к чему хорошему это не приведет. Это ужесточит ситуацию на черном рынке. Движения финансов будут организоваться совсем по-другому. Наше население, если желает что-то снять, положить и перевести, то оно делает своими методами, нестандартными. Не будем говорить о них, но способов обойти их валом, и все о них знают.

– Насколько вас и ваших знакомых возмущает очередная попытка властей заглянуть в карман и навести там свои «порядки»? Усилят ли такие распоряжения недовольство людей?

– 25 лет все шло к тому, чтобы открыть настоящее лицо этой власти. Оно и так открывалось, но когда большинство вышло 9 августа на площади, сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить эту вакханалию. Ежедневно режим создает новые декреты и постановления, чтобы затормозить процесс развала. В стране катастрофа. Любыми способами власть вымывает денежные средства у населения. Например, повышением цен на ЖКХ. Они сказали, что в течение года повышение будет 5 долларов, проходит месяц —и повышение уже 10-15 долларов. Восемь раз уже подняли цены на бензин, увеличиваются налоги на предпринимательство, арендная плата в регионах растет. У народа есть деньги только на еду и заплатить за ЖКХ. Это экономическая вакханалия.

– По вашему мнению, чем чреват вывод гражданами валютных вкладов из банковской системы? Насколько эффективным может оказаться экономический протест по схеме «Банкомат – обменник – банк»?

– Понятно, что властям нужна валюта, как бы они ни говорили, что рубль крепкий и так далее, но проводить расчеты за товары и продукцию, например, с другими странами все равно надо. Для них это огромный удар, потому что кредиты и проценты по ним отдавать надо. Обычно брались кредиты у России или деньги изымались из карманов людей, а они об этом даже не знали. Лежат деньги в банке, вроде бы проценты капают, а когда население забирает деньги, то власть сидит и думает: «А чем же нам теперь рассчитываться?». Поэтому элементарно можно ожидать замораживания валютных вкладов на год, два, до «урегулирования» экономической ситуации в стране.

У меня есть достаточно знакомых, которые когда-то там вкладывали, говорили, что нормально, пусть капает под 3 процента. Сегодня из 10 моих знакомых, 8 уже сняли валютные вклады. Теперь радуются, что успели снять, перевести и вложить куда-то, а те двое, которые еще верят, пополнят ряды тех, у кого сгорят вложения в ближайшее время.

– Помогут ли властям ограничительные меры по снятию денег со счетов? Или финансовую подушку режим уже не сможет восстановить?

– Нет, конечно, подушки уже однозначно не восстановят. Надежда только на кредит от России или от товарищей из Азии. Ту ситуацию, которая была год-два назад, уже не смогут вернуть, потому что отток явно заметен. Эти все ограничения ни к чему такому не приведут. Кому надо, уже вывез деньги, а кто-то забрал деньги из банка и спрятал в двухлитровой банке.

По всем областным городам мы наблюдаем, что начинает массово пустовать арендуемые помещения из-за того, что предприниматели закрываются. Следуя из этого, нет поступлений в бюджет страны и все денежки, которые власти хотели бы получать, ушли за границу. Кто-то уехал в Украину, а кто-то в Польшу или Литву. Посмотрите на поезда и самолеты, которые ездят и летают в Россию ежедневно. На месяц вперед нет билетов, все скуплено. Причины? Бегут, а с людьми убегают деньги, вот власть и пытается это остановить. Поэтому все эти ограничения, регулировки цен ведут нашу страну к разрушению, экономической катастрофе. К Новому году мы это не просто увидим, а почувствуем нашими с вами карманами. В холодильнике останется не три пирожка, а полпирожка. Выходили сотни тысяч, а теперь выйдут миллионы, когда откроют холодильник, а там пусто, потому что народ спросит, где еда, а власть им ответит, что милиция и суды забрали. Я сказал это в юмористической форме, но оно так и будет.

– ЗВР Беларуси продолжают сокращаться, только в марте они упали ниже психологической черты в 7 миллиардов долларов. Почему золотой запас режима тает ускоренными темпами последние три месяца?

– Не надо быть великим экономистом, чтобы понять, что ситуация теперь иная – нет валютных поступлений, желание покупать белорусскую продукцию меньше, новых кредитов тоже нет, а старые отдавать надо. Власть думает, что сейчас возьмем, а через полгода вернем при помощи ограничений, урезаний и штрафных санкций. Ежемесячно ЗВР сокращается как минимум на 100 миллионов и, к сожалению, власть не остановится и продолжит, потому что в этом году нам надо отдавать почти 6 миллиардов долларов. Это все заложено в золотовалютный резерв. Отдавать надо? Надо. Удержаться у власти надо? Надо. Значит – лезем в заначку, а она продолжает уменьшаться. Лезть руками в золотовалютные резервы – нормальная ситуация при диктатуре. Одной рукой он вынимает, а другой хочет заполнить и начинает душить население.

Хочется сказать про сотни тысяч людей, которые вышли на площади после 9 августа. Они никуда не делись, их бьют, арестовывают, заставляют снимать флаги с окон, но людей против режима стало еще больше. Эти люди стали все больше ненавидеть власть. Зарплаты как были в черных конвертах, так и остались. ИП закрывают работу и уходят в черный бизнес. У нас сейчас возращение в 1990-е годы. Где, кто, как питается и зарабатывает – ничего не говорят, но денежка вроде есть. Может, заработана в России, может, в Литве или Украине, поэтому власть пытается взять под контроль, но ничего не получается. Все идет к экономическому краху. Народ разделен на две части. Меньшая часть пытается доказать, что она здесь хозяйка жизни, а большая пока ушла в подполье, но она обязательно «выстрелит». Более того, она потребует справедливости, которой нет уже 26 лет.

– С начала 2021 года государственный долг Беларуси вырос на 1,7 миллиарда рублей. Кредитов Таракану уже никто не дает. К чему это может привести? Грозит ли узурпатору дефолт?

– Долг и дальше будет увеличиваться. Грозит ли дефолт? Скорее всего, да. Дефолт возможен и он будет отражаться не на Лукашенко, Кочановой и прочих, а на населении.

У меня бабушки, дедушки – все когда-то теряли деньги на государственных облигациях, вложениях. Я сам терял деньги, 21 тысячу рублей в Советском Союзе. Это сумасшедшие деньги. В свое время я служил в Монголии 5 лет, вернулся, а мне ни копейки не отдали. Эти обнуления, дефолты, девальвации сожрали все. Недоверие народа к банковским системам приводит к тому, что белорусы складывают деньги в эти баночки.

Власть пытается убедить, что у нас все будет хорошо, но не может быть так при системе, которая была, как 70 лет назад. Это та же власть, только в других костюмах, с другими часами и машинами. Грабили тогда, грабят сегодня и собираются грабить дальше. Я считаю, что государственный долг будет продолжать расти. Если эта власть останется, то однозначно будет дефолт, пересмотр денежной системы. Все ограничения – это попытка удержать дефолт, но они сделать этого не смогут.

Люди, которые вышли на площади, находятся в ожидании – что, где и когда. Власть это знает. Каждый день показывают какие-то поездки чиновников, эту показуху, что мы власть, ничего не бойтесь, продолжайте работать. Для чего продолжать работать? Идут увольнения, сокращения и повышения цен. Дети говорят: «Зачем мне это надо?», а потом садятся на самолет и улетают из этой страны. Такими темпами останутся только судьи. Есть пословица: кто последний будет уезжать из этой страны, не забудьте выключить свет в аэропорту.

Когда я начинал политическую борьбу с этим режимом в конце 1990-х и в начале 2000-х годов, я говорил предпринимателям, что этот режим ведет к ликвидациям и коррупции, но люди не верили и смеялись. Теперь на мое место проходят десятки тысяч людей, которые также говорят и пытаются убедить людей.

Сегодня идет противостояние, вроде бы мир, но в стране идет гражданская война. Когда к тебе в квартиру врываются неизвестные, когда в суде свидетель Иван Иванов в балаклаве говорит, что он видел, как ты махал руками – это все гражданская война. Если власти не дают жить спокойно, то, ждите, пар из котла выйдет. Когда? Это уже другой вопрос.

Белорусские силовики пытаются изобразить из себя «черных полковников», но сегодня народ смеется над их анекдотами, которые они рассказывают по телевизору. Никто уже не верит в это. Если раньше я в деревню приезжал и мне говорили: «А ты слышал, что там оппозиция хотела отравить Минск, запустив крыс, но их словили?». Сегодня ты приезжаешь в ту же деревню, в которой 15 лет назад жило 50 человек, а теперь 10 человек, смотрит бабушка телевизор и рассказывает мне, как Лукашенко дурит всех по телевизору. Все поменялось: народ-то умный, хитрый и терпеливый. Он ждет своего часа и дождется его. Да, долго, хотелось бы быстрее, но хорошо быстро не бывает.

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