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Медики назвали семь приемов, которые легко вернут сахар в крови на нормальный уровень

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  • 8.04.2021, 11:53
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Медики назвали семь приемов, которые легко вернут сахар в крови на нормальный уровень

Правила довольно просты.

Уровень сахара в крови – один из трех важнейших параметров, от которых в итоге зависит здоровье и продолжительность жизни. И если вы по-настоящему заботитесь о себе, стоит следить за тем, чтобы уровень глюкозы не превышал норму. И эти несколько несложных правил помогут держать уровень сахара под контролем, пишет healthinfo.ua.

Ужинайте дома

Исследование, в рамках которого изучалось состояние здоровья и пищевые привычке почти 100 тысяч мужчин и женщин, показало удивительные результаты: у тех добровольцев, кто хотя бы дважды в течение рабочей недели ужинали дома самостоятельно приготовленной едой, риск развития диабета в итоге был ниже на 13%. Авторы исследования связывают эту закономерность не только с тем, что домашняя еда более полезна, но и с тем, что совместная семейная трапеза – или даже одинокий ужин, но спокойный – в итоге помогает снять стресс, накопившийся в течение дня.

Занимайте спортом хотя бы полчаса в неделю

Аэробные тренировки и кардио – например, бег или плавание – помогают поддерживать здоровый уровень сахара. Если же требуется быстро привести сахар в норму, врачи рекомендуют комплексные тренировки, сочетающие в себе щадящие аэробные нагрузки и короткие интенсивные упражнения, например, приседы, выпады, отжимания или прыжки.

Не ешьте углеводы натощак

Кофе с выпечкой – это вкусно, но если вас заботить уровень глюкозы, стоит отказаться от такого завтрака. Дело в том, что по утрам тело и без того испытывает повышенную гормональную нагрузку, так как «запускает» организм – и потому уровень сахара повышен. Не стоит устраивать себе дополнительный инсулиновый укол. Яйца, греческий йогурт без сахара, тосты из цельнозернового хлеба – это более полезный завтрак.

Ешьте больше клетчатки

Продукты, в которых много пищевых волокон, замедляют усвоение сахара, а потому препятствуют повышению уровня глюкозы. Наилучший выбор – это овощи и бобовые, а также орехи. Съедайте несколько порций овощей в день – и ваш сахар всегда будет в норме.

Научитесь снимать стресс

Кортизол – гормон, уровень которого резко повышается во время стресса – очень опасен для нашей эндокринной системы. Его регулярное воздействие способно изменить резистентность клеток к инсулину и привести к развитию диабета. При этом особенно опасным остается не кратковременный стресс, а затяжной. Поэтому важно выработать свои способы снятие стресса и минимизации его последствий: йога, медитации, плавание, прогулки на природе, рукоделие и творчество – выберите то, что подходит именно вам и старайтесь посвящать этим расслабляющим занятиям время каждый день.

Откажитесь от фруктовых соков

Свежие фрукты или смузи – очень полезны и безопасны для здоровья, даже если ваш уровень сахара немного повышен (разумеется, если соблюдать меру). А вот фруктовые соки – это настоящий сладкий яд. Соки – это фруктовый сахар в чистом виде, он мгновенно всасывается в кровь и вызывает быстрый скачок инсулина. Регулярные «качели» такого рода способны изменить инсулинрезистентность клеток и сильно повысить риск развития диабета.

Ешьте каждые 3 часа

Голод так же опасен, как и переедание – в том числе и для уровня сахара. Когда мы долго обходимся без пищи, уровень глюкозы падает ниже нормы – а потом, когда мы наконец добираемся до еды, так же резко возрастает. И в итоге получаются инсулиновые «качели» — очень опасные. Чтобы этого избежать, ешьте каждые три-четыре часа. Кстати, это заодно поможет поддерживать в отличной форме и вашу фигуру.

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