В Польше установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19

В Польше установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-191
- 8.04.2021, 12:09
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За сутки умерли почти 1000 человек.
Суточный прирост числа умерших после заражения коронавирусом нового типа составил в Польше 954 человека. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные министерства здравоохранения республики. Как стало известно Charter97.org из данных польского Минздрава, за сутки зафиксировано 27 887 новых случаев заражения COVID-19.
Отмечается, что 241 смерть связана непосредственно с COVID-19, еще 713 - с сопутствующими заболеваниями. Последний антирекорд по летальности был установлен в Польше 25 ноября, когда Минздрав Польши информировал о 674 смертях.
Минздрав утверждает, что рекордное количество умерших, то это результат запоздалого поступления информации от медучреждений, спровоцированного праздничным периодом.