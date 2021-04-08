Atlantic Council: Перевооружение ВВС Украины может поставить Россию на место 2 8.04.2021, 11:46

США могли бы быстро расконсервировать сотню F-15 и передать украинской армии.

Украина снова в заголовках международных СМИ из-за тревоги, вызванной стягиванием войск России к украинской границе. Это стало хорошим напоминанием, что российская агрессия против соседней страны еще далеко не закончилась.

Несмотря на то, что пик боев пришелся на 2014-2015 годы, война продолжает тлеть и остается нерешенной. За последние 7 лет международное сообщество обеспечило Украину значительной поддержкой. Но это пока не убедило Россию положить конец своей гибридной кампании против украинской государственности, - пишет в статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute Стивен Бланк (перевод — unian.net).

Нежелание западных партнеров Украины встревать в вооруженную конфронтацию с Россией можно понять. Однако, они также были чрезвычайно осторожными в вопросе обеспечения украинской армии средствами для защиты от Кремля. Вместе с тем, одним из наиболее эффективных способов сдержать дальнейшую российскую агрессию, по мнению автора, было бы обновить Военно-воздушные силы Украины.

После вторжения России в 2014 году украинские ВВС делали все возможное, чтобы поднять в небо как можно больше своих самолетов. К тому же, максимальное количество специалистов из резерва призвали на службу, чтобы сделать украинскую военную авиацию на столько боеспособной, на сколько это возможно. ВВС столкнулись с проблемами, вызванными десятилетиями постсоветской халатности. Эти трудности осложнял хронический дефицит произведенных в России запчастей. Поэтому пришлось массово разбирать одни самолеты, чтобы сделать несколько десятков других готовыми вести бой.

Но даже эти относительно небольшие ВВС смогли нанести непосильные потери российской гибридной армии, которая состояла из регулярных военных, наемников и местных коллаборационистов. Некоторые авиаудары уничтожали большое количество российских солдат. Москва отреагировала тем, что тайно отправила системы противовоздушной обороны на оккупированную часть Донбасса. Одна из них сбила гражданский авиалайнер, выполнявший рейс MH17 в июле 2014 года. Многие украинские военные самолеты тоже были уничтожены, поскольку они часто летали со сломанным или устаревшим оборудованием для электронной войны.

С начала войны ВВС Украины расширили свои боеспособные силы за счет ремонта и модернизации законсервированных самолетов и подготовки нового поколения пилотов. Эти усилия, однако, подрывала острая необходимость покупать российские запчасти, производство которых невозможно было запустить в Украине. Такие покупки часто проводились тайно. Несмотря на все эти усилия и из-за серьезных потерь в 2014 году, украинские ВВС сейчас в ослабленном состоянии. Они вносят небольшой вклад в сдерживание врага.

Командование ВВС недавно признало, что доступные сейчас самолеты можно будет использовать лишь до 2030 года. Тем временем, Москва использует украинскую слабость в небе и запугивает Украину ударами с воздуха. Большинство новейших истребителей России были развернуты по сети авиабаз вдоль украинских границ. Очевидно, ВВС Украины остро необходимо обновление. Украинские публичные дебаты на тему возрождения силы в небе пришли к соглашению, что нужны самолеты западного производства с современным "умным" вооружением, так же как и западные средства ПВО.

Лучшее, что сейчас есть в распоряжении ВВС Украины - это две недоукомплектованные бригады истребителей из примерно 50 единиц Су-27. Эти самолеты - эквивалент американских F-15C. Примерно 30 из них готовы к выполнению задач. Также у Украины есть бригада Су-24, способная нести "умное" вооружение. Эти самолеты называли "советскими F-111". Они стали основой кампании России в Сирии. Примерно 30 таких украинских самолетов сейчас готовы идти в бой.

Наиболее многочисленный актив ВВС Украины - это три недоукомплектованные бригады истребителей, которые состоят из примерно 80 самолетов МиГ-29. Эти истребители равносильны американским F-16. Кроме того, у Украины есть одна бригада Су-25, предназначена для наземных атак.

Украине не хватает ключевых средств ПВО, таких как авиационные комплексы радиолокационного обнаружения и наведения, танкеры воздушной дозаправки, цифровые терминалы передачи данных, современное "умное" вооружение, крылатые ракеты для запуска с воздуха, а также системы разведки и наведения для них.

По мнению Бланка, нет никаких проблем в обеспечении Украины авиационными комплексами радиолокационного обнаружения и наведения, самолетами-танкерами, системами передачи данных, крылатыми ракетами или "умным" вооружением. Так же, можно легко заменить легкие украинские МиГ-29 и Су-25. В ангарах Группы аэрокосмического обслуживания ВВС США полно законсервированных F-16C, E-2C-2000 Hawkeye и Boeing KC-135. Новые или отремонтированные F-16C и европейские истребители тоже можно передать Украине.

Настоящий вызов - это замена дальнобойных и тяжелых Су-27 и Су-24. Единственная западная альтернатива для них - это американские F-15. И таких самолетов нужно хотя бы сотня, чтобы сформировать боевые единицы. Командующий ВВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов публично уже упоминал о F-15.

Обновление украинской силы в небе дает реальную возможность администрации Байдена причинить реальную боль Москве как в реальном стратегическом смысле, так и в пропагандистской войне. Поток американской летальной и нелетальной военной помощи для Украины с 2014 года был полезным, но часто символическим. США обеспечили тренировки, бронемашины Humvee, противобатарейные радары, средства ночного видения, ракеты Javelin и катера береговой охраны класса Island. В планах также передача патрульных катеров Mark VI. Помощь же ВВС Украины была минимальной. Она включала поставки шлемов для экипажей и средства для ремонта взлетных полос. И эта помощь не может создать реальное стратегическое влияние.

США могли бы профинансировать или предложить "лендлиз-пакет" из 100 или больше F-15, 6-8 самолетов E-2C-2000 Hawkeye и 8-12 самолетов-танкеров KC-135R, а также терминалов передачи данных Link-16, "умного" вооружения, крылатых ракет и соответствующего оборудования разведки и наведения. Это подаст недвусмысленный сигнал Москве и поможет сдержать ее будущие планы по вторжению в Украину.

Существует много способов выполнить и профинансировать потенциальный пакет оборудования для ВВС Украины. Быстрый сценарий - это достать законсервированные самолеты F-15C/D, E-2C-2000 и KC-135R и отправить их украинской армии. А также можно предложить обновления для F-15, как в свою очередь было предложено Японии.

Или же США могут построить новые F-15QA или F-15EX для Украины. "Умное" вооружение, крылатые ракеты, такие как JASSM, и другое оборудование теперь в массовом производстве. Они широко экспортируются союзникам. Поэтому их можно изготовить или взять из имеющихся запасов.

Укрепление ВВС Украины - это мощный способ для администрации Байдена подать сигнал, что США не будут мириться с российским поведением в Восточной Европе. И что России придется заплатить высокую и долгосрочную стратегическую цену за это.

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