Беларусь стала крупнейшим хабом по контрабанде сигарет в Европе 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.04.2021, 12:23

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Табачные изделия расходятся во все направления: Украина, Россия, Литва, Латвия и далее.

Построить такую систему без участия государства просто невозможно. У руля схемы стоит прикорытный бизнесмен Олексин, конечным бенефициаром, без сомнений, является агрофюрер.

В схематозе задействованы все ресурсы: МВД, пограничники, табачные заводы, обычные белорусские предприятия. Мы уже немного рассказывали о том, что одно из звеньев цепи – «Гродно Азот», однако в схематоз вовлечены и другие заводы и фабрики, но об этом позже.

Для начала обозначим объемы беды, которая свалилась на Европу, ЕАЭС и Украину. При этом нужно понимать, что контрабанда сигарет работает таким образом, что в расчеты закладывается то, что на таможне хлопнут две-три фуры из пяти (ну, не может же таможня закрывать глаза на весь поток). Но маржа настолько высокая, что все потери удается перекрывать и получать на руки сотни миллионов долларов.

Итак, мы с Майком проанализировали объем контрабанды, с начала 2020 года, то есть за 15 месяцев. Речь только о том, что попало в СМИ – белорусские и сопредельных государств. В этот анализ мы не включили 3,4 млн пачек, которые были в прошлом году накрыл Европол. Итак:

Россия – 4,6 млн пачек

Польша – 4,5 млн пачек

Литва – 4,3 млн пачек

Украина – 2,3 млн пачек (в 2019 году было всего 440 тыс пачек)

Латвия – 1,3 млн пачек

Итого за 15 месяцев – около 100 случаев контрабанды, 17 млн пачек или 340 млн сигарет (наверняка мы с Ником что-то упустили – вал сообщений по этой тематике очень высокий). Напомним, что это только то, что словили. Значит, реально контрабанда в несколько раз выше.

Например, Литва отчиталась о том, что Беларусь пытались завезти в 2020 году 15,4 млн пачек (в 2019 – 8,2 млн). Акцент на Литву понятен – очень хочется переправлять сигареты в Великобританию, где маржа увеличивается в разы (пачка стоит 10-16 долларов).

Для понимания – гродненская табачка производит порядка 32 млрд сигарет в год (1,6 млрд пачек). Внутреннее потребление оценивается в 16-17 млрд. Остальное – контрабанда.

Кроме гродненской табачки есть еще два завода в Минске – «Табак-Инвест» нашего старого знакомого Топузидиса (на 2015 год объем производства около 7 млрд сигарет в год) и «Интер Табакко» Олексина. Специалисты оценивают общий объем производства сигарет в Беларуси – 67 млрд штук (3,35 млрд пачек) У Ника есть информация о том, что не так давно Олексин думал расширить бизнес и закупить еще несколько машин для производства сигарет. Однако немецкая компания Hauni отказала в поставке.

В статистике Белстата все цифры по сигаретам засекречены с 2015 года. Во-первых, чтобы было удобнее красть. Во-вторых, чтобы не видеть реальных цифр по употреблению сигарет в стране.

Чтобы реализовать такое количество контрабанды, нужно постараться. Поэтому в ход идут все возможные варианты. Сигареты переправляют вместе с удобрениями, нефтяными продуктами, поездами, фурами – как угодно. Особенно увеличился трафик в начале 2021 года. Оно и понятно – деньги у хунты заканчиваются.

Во второй части расскажем про предприятие, которое помогает заниматься контрабандой сигарет. Не переключайтесь, будет очень «инцярэсна». И неожиданно.

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