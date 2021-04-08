закрыть
8 апреля 2021, четверг, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь стала крупнейшим хабом по контрабанде сигарет в Европе

2
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 8.04.2021, 12:23
  • 1,552
Беларусь стала крупнейшим хабом по контрабанде сигарет в Европе

Табачные изделия расходятся во все направления: Украина, Россия, Литва, Латвия и далее.

Построить такую систему без участия государства просто невозможно. У руля схемы стоит прикорытный бизнесмен Олексин, конечным бенефициаром, без сомнений, является агрофюрер.

В схематозе задействованы все ресурсы: МВД, пограничники, табачные заводы, обычные белорусские предприятия. Мы уже немного рассказывали о том, что одно из звеньев цепи – «Гродно Азот», однако в схематоз вовлечены и другие заводы и фабрики, но об этом позже.

Для начала обозначим объемы беды, которая свалилась на Европу, ЕАЭС и Украину. При этом нужно понимать, что контрабанда сигарет работает таким образом, что в расчеты закладывается то, что на таможне хлопнут две-три фуры из пяти (ну, не может же таможня закрывать глаза на весь поток). Но маржа настолько высокая, что все потери удается перекрывать и получать на руки сотни миллионов долларов.

Итак, мы с Майком проанализировали объем контрабанды, с начала 2020 года, то есть за 15 месяцев. Речь только о том, что попало в СМИ – белорусские и сопредельных государств. В этот анализ мы не включили 3,4 млн пачек, которые были в прошлом году накрыл Европол. Итак:

Россия – 4,6 млн пачек

Польша – 4,5 млн пачек

Литва – 4,3 млн пачек

Украина – 2,3 млн пачек (в 2019 году было всего 440 тыс пачек)

Латвия – 1,3 млн пачек

Итого за 15 месяцев – около 100 случаев контрабанды, 17 млн пачек или 340 млн сигарет (наверняка мы с Ником что-то упустили – вал сообщений по этой тематике очень высокий). Напомним, что это только то, что словили. Значит, реально контрабанда в несколько раз выше.

Например, Литва отчиталась о том, что Беларусь пытались завезти в 2020 году 15,4 млн пачек (в 2019 – 8,2 млн). Акцент на Литву понятен – очень хочется переправлять сигареты в Великобританию, где маржа увеличивается в разы (пачка стоит 10-16 долларов).

Для понимания – гродненская табачка производит порядка 32 млрд сигарет в год (1,6 млрд пачек). Внутреннее потребление оценивается в 16-17 млрд. Остальное – контрабанда.

Кроме гродненской табачки есть еще два завода в Минске – «Табак-Инвест» нашего старого знакомого Топузидиса (на 2015 год объем производства около 7 млрд сигарет в год) и «Интер Табакко» Олексина. Специалисты оценивают общий объем производства сигарет в Беларуси – 67 млрд штук (3,35 млрд пачек) У Ника есть информация о том, что не так давно Олексин думал расширить бизнес и закупить еще несколько машин для производства сигарет. Однако немецкая компания Hauni отказала в поставке.

В статистике Белстата все цифры по сигаретам засекречены с 2015 года. Во-первых, чтобы было удобнее красть. Во-вторых, чтобы не видеть реальных цифр по употреблению сигарет в стране.

Чтобы реализовать такое количество контрабанды, нужно постараться. Поэтому в ход идут все возможные варианты. Сигареты переправляют вместе с удобрениями, нефтяными продуктами, поездами, фурами – как угодно. Особенно увеличился трафик в начале 2021 года. Оно и понятно – деньги у хунты заканчиваются.

Во второй части расскажем про предприятие, которое помогает заниматься контрабандой сигарет. Не переключайтесь, будет очень «инцярэсна». И неожиданно.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников