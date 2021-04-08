Зеленский отправился на Донбасс, чтобы встретиться с военными на передовой 4 8.04.2021, 12:31

Владимир Зеленский

Президент Украины посетит позиции, где враг нарушил режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс, где намерен встретиться с украинскими военными, которые несут службу на передовой, сообщается на сайте главы Украины.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

В Кремле же заявили, что взимание российских войск к границе с Украиной не должно никого беспокоить.

При этом украинская сторона в ходе переговоров ТКГ планирует предложить введение в Донбассе "пасхального перемирия", рассказал глава делегации Леонид Кравчук.

Также 5 апреля стало известно, что Соединенные Штаты обратились в Москву за разъяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».