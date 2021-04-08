В Беларуси запретили продавать популярный кофе в пакетиках 11 8.04.2021, 12:54

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Причиной стали вредные для здоровья подсластители.

Госстандарт внес в «черный список» несколько видов растворимого кофе в пакетиках марок Jacobs и «Жокей». Причиной стали вредные для здоровья подсластители в кофе, пишет intex-press.

Опасными в Беларуси признаны два вида кофе Jacobs «три в одном» — классика и мягкий, а также три вида кофе «Жокей» «три в одном» — карамель, крепкий и мягкий.

Кроме сахара роль подсластителей в кофе выполняют цикламат натрия, ацесульфам калия и аспартам.

Их запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 10 августа. Продавцов, которые не уберут их с полок, могут серьезно наказать.

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