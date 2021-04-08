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CIT, Bellingcat и NYT показали полевой лагерь российских военных у границы с Украиной

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  • 8.04.2021, 13:00
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CIT, Bellingcat и NYT показали полевой лагерь российских военных у границы с Украиной
Фото: CIT

Войска РФ расположились в Воронежской области.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что у границы с Украиной в Воронежской области разбит полевой лагерь ВС РФ.

Основываясь на фото и видео, опубликованных в соцсетях местными жителями, специалисты CIT пришли к выводу, что российские военные расположились на севере полигона Погоново в около 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями.

Фото: CIT
Фото: CIT

«Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Изучая переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы и другие исследователи установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа», — говорится в материале.

Среди военной техники, которая была переброшена на траках поближе к украинской границе, были зафиксированы, в частности, боевые машины пехоты и тяжелая огнеметная система ТОС.

По словам местных жителей, военные расположились «в поле рядом с жилыми домами», «валили лес бронетранспортерами и грузовиками» и выставили «часовых с оружием».

Фото: CIT

Кроме того, есть также свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от украинской границы).

В свою очередь Bellingcat и команда расследований New York Times обнародовали спутниковые снимки лагеря на Погоново, на которых видны сотни единиц бронетехники.

По их данным, военные палатки на полигоне появились в конце марта — начале апреля.

На фоне переброски российских войск к украинской границе президент Владимир Зеленский заявил, что членство в Североатлантическом альянсе — единственный путь, который может обезопасить страну от российской военной агрессии.

На предоставлении Украине Плана действий по членству настаивают также Литва и Латвия.

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