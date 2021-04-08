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Сколько стоит хоккейный клуб «Динамо-Минск» для белорусов

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  • 8.04.2021, 13:22
  • 6,080
Сколько стоит хоккейный клуб «Динамо-Минск» для белорусов

Дорогая игрушка за народные деньги.

От 9 до 17 миллионов в год стоит белорусам хоккейный клуб "Динамо-Минск". Слушатели прислали в редакцию "Еврорадио" документ о том, какую "господдержку" получает "главный" хоккейный клуб страны.

Большую часть "безвозмездных" денег предоставляет ОАО "Беларуськалий". Но и эта компания с каждым годом все меньше спонсирует клуб, который в КХЛ не поднимался выше 1/8 финала.

"Беларуськалий" сокращает размер спонсорской помощи с 2013 года. К 2019 году минимальный размер оказанной поддержки составил 9 миллионов долларов, что "привело к дефициту бюджета хоккейного клуба "Динамо-Минск" в 2,5 миллиона долларов в сезоне 2019/20". На сезон 2020/2021 годов клуб попросил "Беларуськалий" оказать "безвозмездную финансовую помощь" в размере 12 миллионов долларов.

Эта сумма — минимально необходимый размер поддержки для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2020/2021 годов.

На что тратятся такие деньги? В присланном документе есть таблица расходов. Большая часть денег тратится на содержание хоккейной команды, из них 2/3 — это зарплаты хоккеистов. Остальное — авиаперелеты, экипировка, проживание, питание, фармакология.

Например, в сезоне 2015/2016 годов общая сумма расходов клуба за сезон составила рекордные 22,8 миллиона долларов. Сюда входят расходы на содержание хоккейных команд — 18,9 миллиона, из которых 10,6 приходятся на зарплаты в "Динамо-Минск". Еще 6,8 миллиона — транспортные расходы и проживание, питание и медикаменты.

Остается всего 3,9 миллиона долларов, состоящих из зарплат еще четырем хоккейным командам, клубным управленцам, расходов на общехозяйственную деятельность и на развитие детско-юношеского спорта. Кстати, поддержка последнего с каждым годом растет. Если в сезоне 2012/2013 годов на его развитие тратили всего $0,3 миллиона из $21,2 млн, то к сезону 2020/2021 годов эта сумма планируется в размере $1 млн из $12,2 млн.

А вот зарплаты в клубе неумолимо уменьшаются. Если в сезоне 2012/2013 годов зарплатная ведомость составляла 13,8 миллиона долларов, то в 2020/2021 годах — планируется "всего" $5,7 млн. Из которых $5 млн – оплата труда хоккеистов, а $0,7 млн — тренерского штаба и обслуживающего персонала.

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