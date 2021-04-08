Осколки старинной посуды рассказали о диете средневековых жителей Оксфорда 8.04.2021, 13:35

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Фото: Oxford Archaeology

Выводы удивили ученых.

Группа ученых из Бристоля и Оксфорда обнаружили первые свидетельства религиозной диеты в раннесредневековой еврейской общине Оксфорда, пишет nv.ua.

Выяснилось, что уже в 12 веке часть жителей города соблюдала кашрут, то есть кошерную диету.

Кошерная диета — одна из старейших известных диет в мире, и для еврея соблюдение этих диетических законов (известных как кашрут) является фундаментальной частью повседневной жизни. Это ключевая часть того, что идентифицирует их как евреев как среди их собственных общин, так и во внешнем мире.

Оксфордский еврейский квартал был основан вокруг Сент-Олдатеса в двенадцатом веке после приглашения Вильгельма Завоевателя евреям Северной Франции поселиться в Англии. Недавние раскопки в историческом центре Оксфорда, обнаружили доказательства наличия двух домов, которые, согласно средневековой переписи, принадлежали двум еврейским семьям.

Один принадлежал Якову Моисею и назывался Зал Иакова и, как говорили, был одним из самых крупных частных домов в Оксфорде, а другой дом принадлежал Элекину Бассину.

Во время раскопок археологи обнаружили каменное сооружение, которое было идентифицировано как уборная и датировалось концом 11 и 12 веками. В этой уборной был обнаружен «замечательный» набор костей животных, в котором преобладала домашняя птица (в основном гусь), при полном отсутствии костей свиней, что намекало на кошерную диету.

Рыбные кости включают только кошерные виды, такие как сельдь. Эта комбинация видов предполагает наличие типичной иудейской пищевой сигнатуры, впервые обнаруженной в британской археологии и только в третий раз в средневековой Европе.

Чтобы выяснить, придерживались ли жители двух домов еврейской диеты, команда использовала комбинированный химический и изотопный подход для выявления и количественной оценки остатков пищи в средневековых сосудах, найденных на этом месте.

После органолептического анализа ученые смогли установить определенные виды жиров, которые впитались в глиняную посуду почти 800 лет назад и сохранились в ней за годы ее использования: «Анализ позволяет выделить жиры жвачных и нежвачных животных, а также жиры молочных продуктов c поразительной точностью», — говорит Джули Данн из школы химии Бристольского университета.

Оказалось, что сосуды использовались только для приготовления мяса крупного рогатого скота, овец и коз. Доказательства переработки свиней полностью отсутствовали. Тем не менее, приготовление и употребление в пищу свинины было очевидно из более ранней англо-саксонской фазы в Сент-Олдатсе.

Ведущий автор, доктор Джули Данн из школы химии Бристольского университета, сказала: «Это замечательный пример того, как биомолекулярная информация, извлеченная из средневековой керамики и объединенная с древними документами и костями животных, дала уникальное представление о 800-летнем опыте».

Это первое исследование такого рода, которое позволило выявить практику соблюдения кошерности, связанную с ней ритуальные пищевые практики и табу, с использованием древних остатков пищи, обнаруженных в сосудах, что открывает путь для подобных исследований в будущем.

Профессор Ричард Эвершед, возглавляющий Отделение органической геохимии Бристоля и являющийся соавтором исследования, добавил: «Это еще один замечательный пример того, насколько далеко мы можем зайти, используя археологическую науку для определения многих аспектов жизни людей».

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