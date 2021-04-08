Белорусы запустили сервис, который выявляет бессимптомную пневмонию 8.04.2021, 14:17

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Точность предварительного диагноза — около 91%.

Белорусский стартап Covid-Ray совместно с облачным провайдером IBA Cloud запустил сервис, который способен обнаружить бессимптомную пневмонию на основе цифрового снимка. Точность предварительного диагноза — около 91%. Об этом dev.by рассказали в IBA.

Сервис выявляет воспаление легких на основе рентгенограммы. Для этого на сайте нужно загрузить цифровой снимок, после чего система его проанализирует. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус — норма, пневмония или другая патология.

Изучение одного рисунка легких занимает доли секунды. По каждой версии приводится вероятность в процентах. Результат можно сохранить, распечатать и показать врачу для постановки окочательного диагноза. Медучреждения в свою очередь могут автоматизировать обработку рентгенограмм.

Covid-Ray уже пользуются белорусские и зарубежные медучреждения.

— Сервис не может полностью заменить врачей, однако призван повысить точность их диагностики. Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день. При такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы. В отличие от людей, нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка. Сервис практически не допускает ложноотрицательных результатов. Если у пациента что-то не так с легкими — он это заметит, — отмечают разработчики Covid-Ray.

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