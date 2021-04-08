Сахарная отрасль Беларуси оказалась перед туманным будущим 1 8.04.2021, 14:25

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Что стало известно из финансовых отчетов главных заводов?

В нашей стране есть 4 валообразующих организации сахарной отрасли — это Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Скидельский сахарный комбинат и Городейский сахарный комбинат. Из четырех предприятий два расположены в Минской области (Слуцк и Городея) и по одному — в Брестской (Жабинка) и Гродненской (Скидель), сообщает banki24.by.

Мощности всех предприятий с лихвой перекрывают внутренний рынок Беларуси. Поэтому для отрасли жизненно важно обеспечивать определенные объемы экспорта. Так, за 2020 год экспорт сахара из РБ составил 151,8 млн USD в эквиваленте (против 109,9 млн USD в 2019-м). В 2020-м было вывезено из страны 445,2 тыс. тонн (против 278,2 тыс. тонн за 2019-й). При этом производство сахара в Беларуси за 2020 год составило 572,7 тыс. тонн, что на 10,4% ниже, чем в 2019-м.

В минувшие годы из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом и региональном сахарном рынке неоднократно вводилось ценовое регулирование. Госорганы запрещали продавать сахар в розницу ниже определенной минимальной цены. Чиновники объясняли это поддержкой отечественного производителя.

В сахаропроизводящих регионах Украины и России лучшие природно-климатические условия для выращивания сахарной свеклы. Это автоматически делает их продукт конкурентоспособнее, чем белорусский.

Ценовое регулирование позволило увеличить долю отечественной продукции на полках магазинов. По данным статорганов, удельный вес сахара и сахарозаменителей из Беларуси в физических объемах продаж торговли в 2019 году составил 85,4%, в 2020-м — уже 93,2%.

Однако финансовые отчеты 3 из 4 сахарных заводов пока не демонстрируют радикальных изменений к лучшему. Аудиторы отчетов за 2020-й по Жабинковскому сахарному заводу, Скидельскому сахарному комбинату и Городейскому сахарному комбинату высказались идентичным образом — документы содержат подраздел «существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности».

По мнению аудитора отчета Городейского сахарного комбината, предприятие «имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса» и «краткосрочные обязательства превышают краткосрочные активы».

Неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса вкупе с превышением краткосрочных обязательств над активами также отмечается при аудите отчетов Жабинковского сахарного завода и Скидельского сахарного комбината. Показатели Скидельского сахарного комбината «свидетельствуют о неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер».

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