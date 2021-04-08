Ученым удалось открыть новую силу природы 1 8.04.2021, 14:43

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иллюстрационное фото

На ее существование указало поведение мюонов.

Международная группа ученых заявила о том, что ей, возможно, удалось открыть новую силу природы, связанную с субатомной частицей мюон, сообщает ВВС. Вместе с тем, пока результаты эксперимента Muon g-2 не дают оснований однозначно говорить о научном прорыве.

Все известные на сегодняшний день силы можно свести к четырем фундаментальным категориям взаимодействий: электромагнитному, гравитационному, сильному и слабому. Эти четыре фундаментальных силы определяют взаимодействие всех объектов и частиц во Вселенной.

Но, по словам ученых, во время эксперимента Muon g-2, который проводили недалеко от Чикаго, им, возможно, удалось найти пятую силу природы. Британский Совет по научно-техническому оборудованию объявил, что результаты экспериментов дают весомые подтверждения существования до сих пор неизвестной субатомной частицы или "новой силы". Но все еще остается один шанс из 40 тысяч, что это статистическая ошибка. Для того же, чтобы открытие признала наука, шанс на ошибку не должен превышать одного на 3,5 миллиона.

"Мы обнаружили, что взаимодействие мюонов не согласуется со Стандартной моделью. Понятно, что мы все в восторге, ведь это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми, невиданными доселе силами", - рассказал в интервью BBC руководитель эксперимента с британской стороны профессор Марк Ланкастер.

Весь мир построен из частиц размерами меньше атома. Некоторые из них состоят из еще более мелких частиц, а другие больше не дробятся – это так называемые элементарные частицы. Мюоны и являются такими элементарными частицами.

В ходе эксперимента Muon g-2 частицы разгонялись по 14-метровому кольцу в циркулярном коллайдере под влиянием мощного магнитного поля. Согласно известным законам физики это должно приводить к колебанию мюонов с определенной частотой. Однако физики обнаружили, что частота их колебаний оказалась выше предполагаемой.

По их мнению, это может свидетельствовать о действии силы, ранее неизвестной науке. Никто не знает точно, что еще, кроме влияния на мюоны, зависит от этой новой силы. Теоретики считают, что она может быть связана с еще не открытой субатомной частицей.

Еще в прошлом месяце физики, которые проводили эксперименты на Большом адронном коллайдере, отмечали, что полученные результаты могут свидетельствовать о наличии новой частицы и силы. Открытие пятой силы природы могло быть дать ответы на многочисленные загадки Вселенной.

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