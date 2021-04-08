Twitter добавил эмодзи в поддержку движения за демократию в Юго-Восточной Азии 8.04.2021, 15:06

Эмодзи автоматически появляется, если напечатать определенные хештеги.

Компания Twitter добавила в сервис микроблогов эмодзи в поддержку Milk Tea Alliance («Альянс молочного чая») – движения за демократию в Гонконге, Тайване и Таиланде. В соцсети заявили, что решили поддержать альянс, который начался с мема в Twitter и вырос до глобального движения, пишет «Зеркало недели. Украина».

Таким образом соцсеть выступила в поддержку альянса в годовщину его создания. Эмодзи – это белый стакан с чаем на фоне трех цветов, которые представляют разные оттенки молочного чая в Таиланде, Тайване и Гонконге. Эти же цвета образуют флаг движения.

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Эмодзи автоматически появится, если пользователь напечатает хештег #MilkTeaAlliance или аналоги на местных языках.

To celebrate the first anniversary of the #MilkTeaAlliance, we designed an emoji featuring 3 different types of milk tea colours from regions where the Alliance first formed online. It automatically appears when you Tweet any of the hashtags below👇 pic.twitter.com/QiIBBbKfQc — Twitter Public Policy (@Policy) April 8, 2021

Как пишет Reuters, пик использования хештега пришелся на февраль, когда в Мьянме произошел военный переворот. За последний год этот хештег в Twitter использовали 11 миллионов раз. Формально к движению относятся также активисты Мьянмы и Индии.

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