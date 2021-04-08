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Фотофакт: Как сегодня страну засыпало снегом

  • 8.04.2021, 15:19
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Фотофакт: Как сегодня страну засыпало снегом

Только посмотрите.

Еще в среду, 7 апреля, погода «обрадовала» белорусов чередованиями солнца и снегопадов. Зато утро четверга напомнило февраль и март. Впечатление такое, что зима не прекращалась — и не было тех по-настоящему весенних деньков с +16°С, когда все поверили, что зима ушла, а весенние и летние наряды не станут пылиться в шкафу, пишет tut.by.

Однако апрель внес свои коррективы в планы минчан на солнце и теплую погоду, поездки на велосипедах и самокатах. А дворники с лопатами, убирающие снег, будто вернулись из прошлого.

Впрочем, синоптики утверждают, что снег в начале апреля — не редкость для обычной белорусской погоды. Тем более, что к обеду снегопад закончился, а снег начал таять.

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