Концерт группы «Каста» в Минске отложили на неопределенный срок 8.04.2021, 15:56

Музыканты должны были выступать 9 апреля.

В Минске на неопределенный срок перенесли концерт российской группы «Каста».

Музыканты должны были выступать 9 апреля. Однако в социальных сетях Prime Hall появилось объявление, что концерт переносится: «К сожалению, концерт группы «Каста» перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями».

Музыканты «Касты» в 2020-м открыто поддержали участников белорусских протестов. В своем клипе на песню «Выходи гулять» они показали жестокость силовиков.

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