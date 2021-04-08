Концерт группы «Каста» в Минске отложили на неопределенный срок
- 8.04.2021, 15:56
Музыканты должны были выступать 9 апреля.
В Минске на неопределенный срок перенесли концерт российской группы «Каста».
Музыканты должны были выступать 9 апреля. Однако в социальных сетях Prime Hall появилось объявление, что концерт переносится: «К сожалению, концерт группы «Каста» перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями».
Музыканты «Касты» в 2020-м открыто поддержали участников белорусских протестов. В своем клипе на песню «Выходи гулять» они показали жестокость силовиков.