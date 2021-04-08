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Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна

  • 8.04.2021, 16:35
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Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна
Роберт Кочарян
Фото: Panorama.am

Речь идет о высказываниях премьер-министра на митинге 1 марта 2021 года.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, требуя от него опровергнуть «публично произнесенную клевету». Как сообщила в четверг, 8 апреля, пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова, речь идет о высказываниях Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве компенсации морального ущерба истец требует 4 млн драмов (около 7,5 тысячи долларов), уточнила она, сообщает dw.com.

На митинге своих сторонников в Ереване 1 марта 2021 года Пашинян утверждал, что обвиняемые в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя пытаются затянуть судебный процесс «с надеждой на повторную узурпацию власти». «Эти люди в 2008 году, находясь у власти, вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления. «Дело 1 марта», по моей оценке, раскрыто. Но убийцы не раскрыты, поскольку следственные органы сфальсифицировали улики. И сегодня же эти люди пытаются вывести армию против народа», - заявил тогда глава правительства Армении.

Обвинения с Кочаряна в свержении конституционного строя сняты

6 апреля суд в Ереване прекратил уголовный процесс по статье о свержении конституционного строя в отношении экс-главы государства Роберта Кочаряна в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное преследование по этой же статье было прекращено в отношении бывшего министра обороны Армении Сайрана Оганяна, экс-начальника Главного штаба ВС страны Юрия Хачатурова, а также бывшего руководителя аппарата президента, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Ранее, 26 марта, Конституционный суд (КС) Армении признал уголовную статью о свержении конституционного строя не соответствующей двум статья Основного закона страны.

Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в ходе событий марта 2008 года. Тогда Кочарян готовился передать президентские полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с официальными результатами выборов сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, организовали тогда в Ереване массовые акции протеста. В ходе возникших при разгоне этих демонстраций беспорядков погибли 10 человек, более 250 человек получили ранения.

В июне 2020 года Роберта Кочаряна освободили из-под стражи после уплаты залога в размере около 4 млн долларов.

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