закрыть
8 апреля 2021, четверг, 18:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Меркель потребовала от Путина прекратить военное наращивание на границе с Украиной

3
  • 8.04.2021, 17:10
  • 5,490
Меркель потребовала от Путина прекратить военное наращивание на границе с Украиной
Архивное фото AFP

Произошел телефонный разговор между канцлером Германии и президентом России.

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Об этом говорится в заявлении правительства Германии в четверг, которую цитирует агентство Reuters, пишет «Европейская правда».

«В частности, речь шла об усилении военного присутствия в окрестностях Восточной Украины», - говорится в заявлении.

«Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации», - заявила пресс-служба правительства.

Пресс-служба Кремля ранее в своем сообщении по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника, 8 апреля заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников