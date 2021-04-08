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Зеленский в каске и бронежилете спустился в окопы к военным на Донбассе

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  • 8.04.2021, 17:55
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Зеленский в каске и бронежилете спустился в окопы к военным на Донбассе
фото: president.gov.ua

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Донбасс посетил передовые позиции военных, где зафиксировано наибольшее число нарушений режима прекращения огня, сообщила пресс-служба главы государства.

На фотографиях, опубликованных офисом президента, Зеленский в каске и бронежилете спускается в окопы и общается с военными.

«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности», — привела слова президента Украины пресс-служба.

Присутствовавшие на встрече почтили память погибших минутой молчания, после чего президент вручил военным государственные награды и подарки.

фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
фото: president.gov.ua
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