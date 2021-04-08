Стал известен список претендентов на премию Анемподистова 8.04.2021, 18:27

Шорт-лист номинантов на премию Анемподистова

Коллаж belsat.eu представлен организаторами конкурса

На премию номинировались 28 книг.

Жюри премии имени Михаила Анемподистова за лучшую книжную обложку объявило короткий список претендентов на награду, передает belsat.eu.

На премию номинировались 28 книг. В короткий список жюри выбрало 6 обложек:

Анатолий Лазарь – автор обложки книги «Беларуская нацыянальная ідэя», Дмитрий Лукашук, Максим Горюнов. Медисонт, 2020. (Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции дала заключение, что книга содержит «признаки проявления экстремизма»).

Екатерина Доманникова, Андрей Гончарук – авторы обложки книги «Лотас на асфальце», Алесь Плотка. Люта Справа, 2020.

Павел Дорохин – автор обложки книги «Нарысы сучаснага краязнаўства», Збых Слуповский. Галіяфы, 2020.

Павел Дорохин – автор обложки книги «Папяросы», Юрий Издрик (перевод на белорусский – Алесь Плотка). Галіяфы, 2020.

Елена Дашкевич – автор обложки книги «Простыя словы. Міхал Анемпадыстаў». Stowarzyszenie Młodych Twórców -«Ku Teatrowi» (соиздатель – Agencja Wydawnicza Ekopress), 2020.

Наталья Поваляева – автор обложки книги «ROT», Юлия Тимофеева. Янушкевіч, 2020.

Короткий список выбирался рейтинговым голосованием: члены жюри оценивали каждую обложку по десятибалльной шкале, оценки суммировались.

В составе нынешнего жюри литератор и архивистка Ольга Бобкова, график, дизайнер и фотограф Адам Боровский, дизайнер и каллиграф Геннадий Мацур, дизайнер Екатерина Пикиреня, художница Антонина Слободчикова.

Инициатива отмечать лучшую обложку белорусской книги принадлежит белорусскому ПЕН-центру совместно с Союзом белорусских дизайнеров и «Летучим университетом», а также польским партнером ООО «H&L» и фондом «Открытая культура». Генеральным партнером премии является телеканал «Белсат».

Премия учреждена в 2019 году в память о человеке многих талантов – художнике, поэте, фотографе, дизайнере, публицисте, культурологе Михаиле Анемподистове, ушедшем из жизни три года назад. Первым победителем премии стал Григорий Кацнельсон за обложку книги «Віленскі покер» Ричарда Гавялиса, в 2020 году премию получила дизайнер Екатерина Пикиреня за обложку книги «Трое ў чоўне і пёс з імі» Джерома К. Джерома.

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