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Еще две белоруски признаны праведницами народов мира

  • 8.04.2021, 18:41
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Еще две белоруски признаны праведницами народов мира
фото: БелаПАН

Любовь Дьякова и Татьяна Лосева, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны.

Еще две белоруски признаны праведницами народов мира. Это Любовь Дьякова и Татьяна Лосева, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Медали и дипломы праведников народов мира от посла Израиля Алекса Гольдмана-Шаймана получили их потомки, передает БелаПАН.

Церемония прошла 8 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

На начало прошлого года в мире насчитывалось 27 712 праведника, из которых 669 — жители Беларуси.

фото: БелаПАН
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