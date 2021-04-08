Еще две белоруски признаны праведницами народов мира 8.04.2021, 18:41

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фото: БелаПАН

Любовь Дьякова и Татьяна Лосева, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны.

Еще две белоруски признаны праведницами народов мира. Это Любовь Дьякова и Татьяна Лосева, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Медали и дипломы праведников народов мира от посла Израиля Алекса Гольдмана-Шаймана получили их потомки, передает БелаПАН.

Церемония прошла 8 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

На начало прошлого года в мире насчитывалось 27 712 праведника, из которых 669 — жители Беларуси.

фото: БелаПАН

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