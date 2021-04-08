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ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

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  • 8.04.2021, 19:13
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ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

ЕСПЧ принял решение после рассмотрения жалобы чешских семей на принудительные прививки детей.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил 8 апреля, что обязательная вакцинация является законной и может быть "необходимой в демократических обществах". О решении суда пишет Deutsche Welle.

ЕСПЧ принял решение после рассмотрения жалобы чешских семей на принудительные прививки детей. В нем говорится, что обязательные прививки, вводимые чешскими органами здравоохранения, соответствуют "наилучшим интересам" детей.

"Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации, или благодаря коллективному иммунитету", – отметили в суде.

Хотя постановление не касалось вакцинации от COVID-19, оно может иметь последствия, особенно среди тех, кто заявлял об отказе от прививок, полагают эксперты. Так как оно подтверждает возможность обязательной вакцинации в условиях пандемии коронавируса.

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