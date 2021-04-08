Генконсульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей 8.04.2021, 19:18

В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами.

Генконсульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей, сообщается 8 апреля на сайте посольства нашей страны в Польше.

«Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен», — сказано в сообщении.

Напомним, Генконсульство временно приостановило прием документов в Белостоке в середине марта после дипломатического скандала. Тогда Беларусь и Польша выслали из стран несколько дипломатов друг друга, в том числе генерального консула Беларуси в Белостоке.

В МИД Беларуси сообщали, что прием документов приостановлен «ввиду возникших обстоятельств».

В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами: в Варшаве работает посольство, а в Белостоке и Бяла-Подляске — консульства.

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