Надежда Остапчук: Хотела бы союза Беларуси с ЕС 14 8.04.2021, 19:37

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Надежда Остапчук

Белорусам надо стремиться к сильным, умным, развитым странам.

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук хотела бы союза Беларуси с ЕС, передает «Трибуна».

«Хотела бы союза Беларуси с ЕС, хотя до недавнего времени придерживалась мнения, что союз нам не нужен ни с кем. Но сейчас мне кажется, что нам надо стремиться к сильным, умным, развитым странам. Они нам могут помочь преодолеть кризис и быстро перейти к развитию всех сфер жизни в стране.

Союз с Россией – туда даже смотреть не надо, в этой стране происходит полная деградация», – считает Остапчук.

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