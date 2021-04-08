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Зеленский подписал закон о референдуме

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  • 8.04.2021, 19:42
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Зеленский подписал закон о референдуме
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины вернул в Раду подписанный закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1135-ІХ о всеукраинском референдуме, свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

8 апреля Зеленский вернул в парламент подписанный закон.

Пресс-служба главы государства напомнила, что этот закон был одним из пунктов программы Зеленского.

"Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряжение в обществе в связи со сложными вопросами", – сказано в релизе.

Президент подал соответствующий законопроект в парламент 9 июня 2020 года и определил как неотложный. 18 июня в первом чтении его поддержало 252 депутата, 26 января 2021 года во втором – 255 нардепов.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

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