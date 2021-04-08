Как в Гродно вытаскивали из воды «убежавший» в Неман Volkswagen
- 8.04.2021, 19:47
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Видеофакт.
Появилось видео, как в Гродно вытаскивали из воды Volkswagen, который "убежал" в Неман. Происшествие случилось утром 8 апреля. Автомобиль оказался на глубине трёх метров в 300 метрах от места, где он скатился в реку.
Водолазы привязали веревку к машине и с помощью лебёдки подтянули её ближе к берегу. Потом спасатели использовали специальные надувные подушки, которые закрепили за колёса, и отбуксировали автомобиль на берег.