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Биткоин поставил Китай под угрозу

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  • 8.04.2021, 20:01
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Биткоин поставил Китай под угрозу

75 процентов мирового майнинга приходится именно на Китай.

Из-за производства биткоинов планы Пекина по сокращению вредных выбросов в атмосферу оказались под угрозой. Как сообщает CNBC, 75 процентов мирового майнинга приходится именно на Китай. При этом, в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна нацелена на достижение пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достигнет углеродной нейтральности к 2060-му. Но бесконтрольный майнинг может сорвать эти планы.

По подсчетам ученых Кембриджского университета, во всем мире майнинг биткойнов потребляет примерно 128,84 терраватт-часа (Твч) энергии в год — больше, чем, например Украина или Аргентина. Если не принять никаких мер, то к 2024 году потребление энергии от майнинга в Китае достигнет максимальных 296,59 терраватт-часа, а это в совокупности приведет к выбросу 130 миллионов тонн углерода в атмосферу.

С другой стороны, рост биржевой цены биткоина сыграл на руку Китаю и его проекту цифрового юаня, который активно реализует и продвигает центробанк страны. Главной характеристикой цифрового юаня станет его эмиссия центробанком, при этом оборот новой валюты не будет основан на технологии блокчейн. В перспективе цифровой юань мог бы стать альтернативой наличным деньгам.

Одними из крупнейших регионов Китая по объемам добычи криптовалют остаются Внутренняя Монголия, а также провинции Сычуань и Синьцзян.

Тот факт, что майнинг отрицательно сказывается на климате уже доказан. По информации аналитической платформы Digiconomist, количество электроэнергии, которое необходимо для добычи криптовалют, сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

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