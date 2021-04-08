У разоблаченного в МВД Украины боевика СБУ нашла старые белорусские деньги 3 8.04.2021, 20:06

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СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.

8 апреля СБУ Украины объявила о разоблаченным бывшем сотруднике "спецслужбы "самопровозглашенной "ЛНР". Он попал на подконтрольную Киеву территорию через Россию и устроился на Херсонщине на работу в структуру Министерства внутренних дел. Для этого предоставил сфальсифицированные документы. СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.

На фото и видео СБУ можно увидеть, что у задержанного были не только доллары, евро, но и старые белорусские деньги, которых нет в обороте уже более четырёх лет. Зачем он их хранил, украинская спецслужба не объяснила.

СБУ викрила бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС



➡️ https://t.co/sdbpDuymtm pic.twitter.com/7szeGxh0QW — СБ України (@ServiceSsu) April 8, 2021

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