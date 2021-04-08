закрыть
8 апреля 2021, четверг, 22:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У разоблаченного в МВД Украины боевика СБУ нашла старые белорусские деньги

3
  • 8.04.2021, 20:06
  • 5,122
У разоблаченного в МВД Украины боевика СБУ нашла старые белорусские деньги

СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.

8 апреля СБУ Украины объявила о разоблаченным бывшем сотруднике "спецслужбы "самопровозглашенной "ЛНР". Он попал на подконтрольную Киеву территорию через Россию и устроился на Херсонщине на работу в структуру Министерства внутренних дел. Для этого предоставил сфальсифицированные документы. СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.

На фото и видео СБУ можно увидеть, что у задержанного были не только доллары, евро, но и старые белорусские деньги, которых нет в обороте уже более четырёх лет. Зачем он их хранил, украинская спецслужба не объяснила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников