У разоблаченного в МВД Украины боевика СБУ нашла старые белорусские деньги

У разоблаченного в МВД Украины боевика СБУ нашла старые белорусские деньги3
- 8.04.2021, 20:06
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СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.
8 апреля СБУ Украины объявила о разоблаченным бывшем сотруднике "спецслужбы "самопровозглашенной "ЛНР". Он попал на подконтрольную Киеву территорию через Россию и устроился на Херсонщине на работу в структуру Министерства внутренних дел. Для этого предоставил сфальсифицированные документы. СБУ полагает, что бывший боевик мог передавать в "ЛНР" информацию из закрытых баз данных.
На фото и видео СБУ можно увидеть, что у задержанного были не только доллары, евро, но и старые белорусские деньги, которых нет в обороте уже более четырёх лет. Зачем он их хранил, украинская спецслужба не объяснила.
СБУ викрила бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС— СБ України (@ServiceSsu) April 8, 2021
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