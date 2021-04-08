Мнение: Забастовка – это самый мирный способ сменить власть 1 8.04.2021, 20:20

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фото: naviny.by

Только вместе мы победим!

– В Беларуси сегодня идут политические процессы немногим отличающиеся от сталинских, часто нет даже видимости законности. Очевидно, что система пошла вразнос и судорожно пытается заткнуть рот каждому, и затолкнуть в тюрьму всякого, не осознавая, что любому беспределу приходит конец, и за все придется ответить, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”

Мы не вправе забыть, людей, которые рискнули всей своей жизнью, благополучием своих жен и детей.

Разве мы, народ, вправе подвести людей, которые сейчас отбывают наказание по политическим статьям, разве мы вправе забыть наших людей, которых убил режим? Их именами мы назовём улицы наших городов после нашей победы.

Всебелорусская забастовка – это борьба. Борьба за свободу, за освобождение всех политзаключенных, за новые выборы, за новую страну. Поэтому, белорусы, продолжаем бороться теми способами, которые скорее приведут к победе!

Забастовка - это самый мирный способ сменить властью. Ведь и ничего не нужно делать, просто остаться дома и никуда не ходить.

Наша задача проста - не ходить на работу, а остаться дома и все наши проблемы с режимом Лукашеску решатся сами собой.

Только вместе мы - сила!

Только вместе мы победим!

Жыве Беларусь!

Друзья, победа будет за нами!

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