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Робопес Boston Dynamics принял участие в военных учениях во Франции

  • 8.04.2021, 20:35
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Робопес Boston Dynamics принял участие в военных учениях во Франции

Использование роботов замедляло прохождение участка, но позволяло сохранить жизни солдатам.

Четвероногий робот Spot компании Boston Dynamics принял участие в учениях, которые проводила французская армия. Как сообщает The Verge, какую роль выполнял робот, точно неизвестно, но вероятно, что он использовался для разведки.

Фотографию с участием робота опубликовала военная школа École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Там заявили, что робота использовали «для повышения осведомленности студентов о вызовах завтрашнего дня», в частности, роботизации поля боя.

Согласно данным газеты Ouest-France, Spot был одним из многих роботов, которые использовались школой, для понимания того, насколько такие аппараты могут быть полезны для проведения операций. В самой Boston Dynamics заявили, что робота поставил европейский дистрибутор и компания ничего не знала о его использовании подобным образом.

Во время двухдневных учений французские солдаты исследовали несколько сценариев, каждый из которых проигрывали с участием роботов и без них. Оказалось, что использование роботов замедляло прохождение участка, но позволяло сохранить жизни солдатам.

Одним из негативных моментов использования робота военные назвали то, что его батарея садится и необходимо время на ее подзарядку.

Как отмечает издание, использование робота во время учений поднимает вопрос о том, каким образом он будет использоваться в будущем. Так, условия использования Spot запрещают причинять вред людям или животным с его помощью, а также использовать его в качестве оружия и устанавливать оружие на него. Использование робота в разведывательных целях, на первый взгляд, не несет никакого вреда, но если такая разведка проводится перед наступлением, это может изменить взгляд на ситуацию.

фото: twitter.com/SaintCyrCoet
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