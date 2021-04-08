Количество вакцинированных в Польше превысило 7 миллионов 8.04.2021, 21:12

Фото: agencja gazeta

Премьер-министр Польши пообещал, что уже в ближайшее время это число удвоится.

Количество вакцинированных от COVID-19 в Польше превысило 7 млн. Согласно данным, опубликованным в правительственном отчете о вакцинации, первую дозу получили почти 5 млн человек, тогда как обе дозы – более 2 млн, передает «Радио Польша».

С декабря прошлого года в Польшу было доставлено почти 9 млн доз вакцин, из которых порядка 7 млн 775 тыс. были переданы в пункты вакцинации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пребывая с рабочим визитом в Скерневице, пообещал, что уже в ближайшее время число вакцинированных в стране – удвоится.

«Уже в мае Польша может получить 9 млн доз вакцин. В апреле уже подтверждены 5,5 млн доз, еще полтора миллиона – ждут подтверждения. Таким образом, в этом месяце мы можем получить даже 7 млн доз вакцины. Сегодня в Польше была сделана семимиллионная прививка», - сказал польский премьер.

Большинство реализованных в Польше вакцин приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства. Ежедневное здесь делают в среднем 31 и 26 тыс. прививок, соответственно. Меньше всего – около 4,3 тыс. прививок в день – делают в Опольском воеводстве. Большинство вакцинированных в Польше людей – более 2 млн – относятся к возрастной группе 75+.

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