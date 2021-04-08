Светлана Алексиевич анонсировала книгу революции в Беларуси
- 8.04.2021, 21:15
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Писательница не только встречается с людьми и записывает их рассказы, но и получает по почте их воспоминания.
Писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Она не только встречается с людьми и записывает их рассказы, но и получает по почте их воспоминания.
Алексиевич сказала немецким журналистам, что, на её взгляд, белорусы живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией". "Мы хотим создать независимую процветающую страну, — продолжает белорусская писательница. — Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос".
Светлана Алексиевич рассуждает о белорусских протестах и подчёркивает их мирный характер, называет "своеобразной ненасильственной революцией". "Мы хотели этого [победы] добиться без пролития крови, — говорит писательница. — Это был идеалистический план".
Алексиевич с сентября 2020-го живёт в Германии.