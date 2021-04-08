РФ перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года

РФ перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года3
- 8.04.2021, 22:02
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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.
Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.
Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.
"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула она.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.