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Клавдий Дуж-Душевский – человек, умевший удивлять

  • 8.04.2021, 22:10
Клавдий Дуж-Душевский – человек, умевший удивлять

Интересные факты о создателе бело-красно-белого флага.

До последнего времени белорусы мало что знали об этом удивительном человеке. Широкий интерес к нему появился в связи с революционными событиями в нашей стране и особенно с запретом бело-красно-белого флага, автором которого он является. 8 апреля Клавдию Дуж-Душевскому исполняется 130 лет, пишет «Белсат».

Этот гордый, сильный человек, чьи предки активно участвовали в восстаниях 1831 года и 1863 гг. действительно умел удивлять и занимал среди белорусских национальных деятелей первой половины ХХ века особое место.

Политик, инженер, геолог, артист, преподаватель, издатель, архитектор, публицист, меценат, изобретатель, составитель учебников, переводчик – Клавдий Дуж-Душевский удивлял не только всесторонней общественной, политической и культурной деятельностью, но и другой, совершенно несвойственной для белорусского деятеля чертой.

Он никогда ничего не просил, не требовал, не искал для себя жалости, не прозябал в попрошайничестве, не позволял себе утопать в неудачах, не просил помощи, а сам помогал, спасал, вдохновлял, создавал.

Его отец Степан Душевский, который происходил из крестьян, был столяром и строителем, и с детства Клавдий помогал папе: занимался подсчетами, делал совершенные чертежи, составлял сметы костелов, домов, мостов, шоссе.

Он был единственный мальчик в семье, остальные были сестры и всю жизнь Клавдий помогал им и деньгами и морально, вообще помогать ближнему для него было основной целью.

Дуж-Душевский (слева). Декабрь 1919

В отличии от многих других национальных деятелей, которые лишь только сетовали на неблагоприятные политические условия, Клавдий Дуж-Душевский, как и герои Владимира Короткевича, сохранял бодрость духа, был всегда нацелен на победу и почти во всем, что делал, достигал ее.

Он умел быть рассудительным, не подавался эмоциям, оставался при любых условиях рациональным, мудрым, а самое главное, успешным.

В 1910-м присоединяется к белорусскому движению, и уже через два года, когда начинает учиться в Петербургском горном институте – становится одним из национальных лидеров в столице Российской империи.

С успехом играет одну из центральных ролей (Степан Криницкий) в петербургской премьере Купаловской «Павлинки» (1913 г.) и параллельно издает популярные газеты «Утро» и «Светоч».

В 1917 году, когда идея создания независимой Беларуси только-только начинает приобретать едва видимые очертания – разрабатывает безоговорочно принимаемый как эталон проект национального бело-красно-белого флага. Первые упоминания о флаге датируются мартом 1917-го года. По словам В. Герасимчика: «…февральским вечером 1917-го Клавдиуш, перебирая старые книги, пытался в бесконечных попытках изобрести национальный флаг, который должен был стать символом возрожденной Беларуси. С цветами все было понятно (белый и красный), но проблемой оставался рисунок. Поискам решения задачи мешала дискуссия, которую в соседней комнате вели друзья по движению пробуждения. Вдруг один из них с криком «Где два белоруса, там три партии» выскочил из помещения как ошпаренный. Это стало тем толчком, который привел Клаудиуша к открытию: две белые полосы на трехполосном флаге. Утром бело-красно-белый флаг был утвержден как красивый, лаконичный и соответствующий законам геральдики». Вскоре бело-красно-белые флаги, значки, кокарды можно было видеть на улицах Минска и других белорусских городов.

Через год Дуж-Душевский становится одним из активных политиков Белорусской Народной Республики. В это время он возглавлял комитет Белорусского общества помощи пострадавшим от войны, являлся одним из инициаторов создания Белорусской военной комиссии, с осени 1919 года был дипломатическим представителем правительства БНР в государствах Балтии, а также занимал должность государственного секретаря в правительстве Вацлава Ластовского.

По словам Леонида Дранько-Майсюка: «…Он становится значительной фигурой, много ездит и много думает о необходимости национальной белорусской власти (и это в первую очередь ему вменили в вину сталинисты), встречается с Пилсудским, немецким министром Эрцбергером, главой миссии США в Польше сенатором Маргентоу, представителем английской миссии в Риге полковником Талентом, советским посланником Литвиновым, а также же по поручению Антона Луцкевича в ноябре 1919 года представляет нашу страну на конференции прибалтийских государств в Тарту».

Дуж-Душевский. 1940

Благодаря его усилиям БНР как государство признали Финляндия и Эстония.

А когда в 1921 году он уезжает в Литву, то не превращается в еще одного маргинального эмигранта, а учит литовский язык, заканчивает Каунасский технологический университет и, получив специальность инженера-строителя, становится одним из ведущих архитекторов этой страны.

Обретя финансовую независимость активно денежно помогает Виленскому белорусскому музею имени Ивана Луцкевича (ежемесячно высылает туда 400 литов), работает в Министерстве иностранных дел Литвы научным сотрудником по составлению белорусских учебников.

Клавдий Дуж-Душевский также показал себя не только человеком большой воли и целеустремленности, но и очень смелой личностью.

Во время немецкой оккупации он, дважды отказавшись от должности заместителя бургомистра Минска, спасал евреев, за что в августе 1943 года вместе с женой был отправлен нацистами в концентрационный лагерь Правянишкесе, где чудом уцелел и как специалист-инженер был освобожден через четыре месяца.

Трижды арестовывался советскими властями (1940, 1946 и 1952 гг.), но заключение в сталинских застенках его не сломило.

После себя, кроме созданного эталона бело-красно-белого флага, оставил спроектированные им изумительные дома, фабрики, кинотеатры, здания почты в Каунасе, Паневежисе, Клайпеде; издание первого в истории Беларуси культурологического журнала «Кривич», уникальные научные труды, посвященные обжигу кирпича…

Могила Дуж-Душевского в Каунасе. Фото: wikipedia

В наше неопределенно-тревожное время Клавдий Дуж-Душевский – яркий пример, того, что при любых условиях следует оставаться благородным, трудолюбивым, независимым финансово, смелым, зарабатывать большие деньги и делать это не ради собственного пиара или благополучия, а чтобы приближать нашу страну к истинной свободе, независимости, европейскости.

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