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«Мешков Брест» впервые пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • 8.04.2021, 22:49
«Мешков Брест» впервые пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

В 1/8 финала брестские гандболисты обыграли украинский «Мотор».

"Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов. Белорусская команда там сыграет с "Барселоной".

В четверг "Мешков Брест" в 1/8 финала на своей площадке обыграл украинский клуб из Запорожья "Мотор" — 30:23 (16:8). На счету Никиты Вайлупова 7 мячей. В первом матче было поражение — 30:32.

МЕШКОВ БРЕСТ — МОТОР — 30:23 (16:8)

МЕШКОВ БРЕСТ: Пешич, Мацкевич; Санталов, Будейко, Панич (4), Юринок (4), Скубе (6), Шумак (1), Баранов, Разгор, Пачковски, Обранович (3), Сельвесюк, Вайлупов (7), Малус (2), Враньеш (3).

МОТОР: Мороз, Комок; Кубатко, Бабичев, Малашинскас (4), Пуховский (7), Денисов (3), Молина, Козакевич (3), Донцов, Горига (2), Гурковский (3), Бурзак, Касай, Миноцкий, Бохан (1).

ПЕРВЫЙ МАТЧ — 30:32.

Первая встреча с "Барсой" — 12 мая в Бресте, ответная — 19 мая в Барселоне.

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