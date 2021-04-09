закрыть
9 апреля 2021, пятница, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На МТЗ произошел крупный пожар

6
  • 9.04.2021, 7:39
  • 6,666
На МТЗ произошел крупный пожар
фото: БелТА

Причина ЧП устанавливается.

На Минском тракторном заводе около полуночи произошел пожар из-за загорания масла в консервационной ванне. Подробности tut.by рассказали в пресс-службе МЧС.

О том что на МТЗ около полуночи приехали не менее десятка машин спасателей и скорая помощь, стали писать в социальных сетях.

В МЧС пояснили, что в 23.34 им поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории ОАО «МТЗ» по адресу улица Долгобродская, 29.

Произошло загорание масла в металлической консервационной ванне на участке консервации одного из складов. Огонь перекинулся на деревянные элементы кровли. Площадь пожара составила 50 кв.м.

— Повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок. Причина пожара — устанавливается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников