Боевой офицер ВСУ: Путина загнали в угол, как зверя 16 9.04.2021, 7:44

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Петр Недзельский

Фото: УНИАН

Ветеран войны на Донбассе прокомментировал стягивание войск РФ к украинской границе.

У российско-украинской границы сложилась очень напряженная ситуация - россияне накапливают большие военные силы. И хотя объективных оснований для полномасштабных боевых действий пока нет, спрогнозировать действия президента РФ Владимира Путина невозможно. В последние дни Россия начала активно распространять фейки об украинских военных. Одним из таких стала история об убитом якобы из украинского беспилотника мальчике под Донецком. Именно так действовала в 1939 году Германия, когда переодетые немецкие солдаты напали на свой пост, чтобы начать войну с Польшей. Зачем Россия распространяет дезинформацию и для чего собирает войска возле украинской границы? Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал начальник группы космической разведки ГУР МО Украины 2000-2002 годах, начальник группы разведки 92 ОБМР в 2015-2017 годах, участник боевых действий и боевой офицер Петр Недзельский.

- Ситуация на Донбассе меняется каждый день. К сожалению, есть потери, есть обострение. Как вы оцениваете то, что мы имеем сейчас?

- Оцениваю очень критично. Мы должны учитывать непредсказуемость поведения военно-политического руководства России. Здесь не стоит искать каких-то объективных оснований, объективных законов в отношениях между Украиной и Россией. Все упирается в субъективный фактор. Поэтому как поведет себя такая непрогнозируемая фигура как Путин, очень трудно предсказать.

Повторяю: нет никаких объективных оснований для того, чтобы сегодня была полномасштабная война между Украиной и Россией. Но есть субъективный фактор - бывший подполковник КГБ Путин. Я категорически настаиваю на том, что у господина Путина не все хорошо с психикой. Это уже определили многие психиатры мирового уровня. Они выступали на телевидении, в прессе и отмечали, что у господина Путина очень серьезные проблемы психиатрического характера.

Давайте вспомним выступление бывшего министра обороны Австрии Вернера Фассльабенда, который сказал, что 90% военных конфликтов в мире происходили совершенно непредсказуемо, безосновательно. То есть все упиралось не в какой-то объективный, а в субъективный фактор. Этот субъективный фактор сегодня является определяющим в отношениях между Украиной и Россией. Есть гнусный подполковник КГБ Путин, который делает такую сложную ситуацию. Прогнозировать его действия очень трудно. Здесь нужен психиатр.

- Когда мы говорим, что невозможно прогнозировать его действия, не значит ли это, что мы таким образом снимаем с той стороны часть ответственности?

- Ответственность должна быть обязательно. Мы и это должны предвидеть. И субъективный фактор, и объективный фактор - мы должны это учитывать. Эта вся ответственность, безусловно, лежит на руководстве государства и силовых структур. Этого никто не отрицает.

Но я повторяю: как трудно сегодня нашим политикам, руководителям государства, руководителям силовых структур в таких условиях, когда с той стороны ведут себя совершенно непредсказуемо, вопреки международному праву, даже вопреки элементарным общечеловеческим ценностям. Очень трудно прогнозировать последствия их действий, а они будут наиболее трагическими. Понимаете, в этом сложность такого вопроса.

- Генерал Хомчак сделал заявление, что Россия наращивает вооружение на границах. Это, очевидно, должно вызывать беспокойство не только в Украине, но и у мирового сообщества. Есть информация о появлении псковских десантников в Крыму, об усилении военного присутствия. Как это воспринимать вообще?

- Генерал Хомчак абсолютно прав, когда он делает акцент, сосредоточивает внимание мирового сообщества и Украины на этих действиях со стороны России. На концентрации войск на границах под эгидой якобы проведения каких-то учений. Генерал Хомчак просто профессионал высочайшего уровня, он изучал мировую историю, как начинались войны всех времен и народов. Так же (как Россия) в свое время делал Гитлер, и делали все.

Понимаете, войны начинались с довольно таки простых, вроде бы законных вещей. Концентрировались войска на границах якобы под эгидой проведения каких масштабных учений. А потом создавался прецедент, что кто-то где-то кого-то - происходил конфликт. И потом все эти войска сразу переходили в наступление. Это старо как мир. Здесь даже нечего добавить.

Генерал Хомчак полностью прав, когда он обращает внимание общества на эти объективные вещи. Мы должны быть готовы. Путин может поступить совершенно непредсказуемо. Он загнанный в угол зверь, он терпит полное фиаско. Внутренняя ситуация - вы же знаете, в России уже оппозиция выходила на улицы - внешняя политика... Он проигрывает. Загнанный в угол зверь становится очень страшным. В этом есть опасность.

- Вы говорили, что должен быть определенный прецедент, на который будет якобы "справедливая" ответка. Значит ли это, что мы можем ожидать провокаций и появления того, к чему совершенно нельзя быть готовым?

- Безусловно. Я повторяю: генерал Хомчак правильно на этом делает акцент. Вспомните, как Гитлер напал на Польшу. Была создана провокация, в польскую форму были переодеты немецкие солдаты, офицеры Абвера, которые якобы совершили нападение на пограничную заставу немецких войск, были убиты немецкие военнослужащие. И Гитлер тогда на весь мир закричал, что это Польша напала на них. Это стало основанием для агрессии Германии против Польши и начала Второй мировой войны. Это старо как мир, но, к сожалению, человечество постоянно стает на те же грабли.

Политическое и военное - как генерал Хомчак - руководство Украины правильно сосредоточило внимание мирового сообщества. Очень серьезная ситуация. Мировое сообщество должно подключиться и помочь Украине предотвратить, обезвредить те возможные последствия, которые могут быть из-за этих провокаций, и очень вероятной агрессии России против Украины.

Главнокомандующий ВООРУЖЕННЫХ сил Украины Руслан Хомчак

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Я хочу вспомнить здесь свежий фейк. Обвиняют украинских военных якобы в убийстве ребенка с помощью беспилотника. Мол, сбросили взрывное устройство на поселок Александровское. То есть фейки будут множиться и множиться, я так понимаю? Они для внутреннего потребления или направлены на международную арену?

- Правильно. Как я уже сказал: подобным образом когда-то действовала Германия в 1939 году накануне 1 сентября. Был прецедент, когда немецкие солдаты были переодеты в польскую форму. Были убиты немецкие военнослужащие. На всю Германию показали: смотрите, какие кровожадные эти поляки. Все немецкое сообщество возмутилось, Гитлер ввел войска в Польшу, чтобы наказать поляков, и получил поддержку.

Нечто подобное делается и сейчас. Показывают беспилотник, уничтожили "русского" ребенка, "ах, какие кровожадные эти украинцы". Настраивают российское сообщество для того, чтобы оно поддержало возможную будущую агрессию России против Украины. И тут я в третий раз говорю, что генерал Хомчак прав на все сто.

- Стало известно, что после окончания карантина Украинская делегация в ТКГ будет искать другой город для переговоров по Донбассу. Киев не доверяет соседней стране, поскольку она находится под влиянием России. Как вы считаете, какими будут перспективы? Как быстро получится найти место для переговоров?

- Я согласен, что мы имеем очень опасный синдром, когда Беларусь полностью попала под геополитическое влияние России. У нас очень большой промежуток границы с Беларусью. До последнего времени там не было российских войск, и мы не чувствовали угрозы наступления, возможности агрессии российских войск со стороны Беларуси. Сейчас после такой риторики белорусских политиков соответствующая угроза появляется. Это заставит политиков принимать какие-то контрмеры. Это очень плохая тенденция, когда мы видим в Беларуси - соседний братский народ - вероятного противника.

Есть такой документ в любом государстве - военная доктрина. И там государство определяет вероятных противников и планирует свою военную политику на момент возможной агрессии. Беларусь никогда не была нашим вероятным противником, но после подобных заявлений такое может произойти. Это должно привести к изменению внешнеполитического курса нашего государства по отношению к Беларуси и определенных изменений в оборонной сфере. Нам тогда придется усиливать войсками границу с Беларусью, чтобы не было фактора возможной агрессии России со стороны Беларуси. К сожалению, вот такой досадный факт.

- В Кремле заявили, что передвижение военной техники у границы с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них или Украины. Это господин Песков отметил.

- Вы знаете, цинизму русских здесь нет предела. С одной стороны они заявляют, что Донбасс - это внутренняя проблема Украины. В то же время здесь присутствуют российские войска. Значит, россиянам можно здесь присутствовать. В то же время, когда они у себя делают какое-то передвижение войск на границе с Украиной, то это якобы внутреннее дело России, и это не касается никого.

Российская политика давно заслуживала серьезной критики. Это лживость, непостоянство. Много лет назад еще Бисмарк говорил, что ни один договор с Россией не стоит даже бумаги, на которой он подписан. К сожалению, через сто лет этот тезис Бисмарка находит свое подтверждение. Значит россиянам можно делать какие-то маневры на своей территории, а нам, украинцам, нельзя?! И это при том, что россияне говорят, что Донбасс - это наша внутренняя проблема. Так если это наша внутренняя проблема, чего вы тогда лезете, почему вы в своей военной доктрине пишете, что готовы применить свои вооруженные силы в любой части мира для защиты "русскоязычного населения". Ну это просто... Цинизму и хамству россиян просто нет предела.

- После введения в действие санкций СНБО в России заявили, что для взаимности с Украиной скоро больше не будет места. Такие вот лирические слова. А что это за взаимность, и насколько она сохранялась?

- Здесь много пророссийских сил, которые постоянно нам трубят, что русские и украинцы - братья. Наши сильно смеются над этим. Там братство очень сомнительное с точки зрения происхождения наших государств. В России мокша, чудь, весь, екша смешались со славянами. И родился такой этнос - как россияне. Нет вопросов.

В 1721 году появилось государство под названием Россия при Петре I. Россия, а перед этим Московия никогда не была Киевской Русью. Они никогда не были русичами, руськими людьми. Но я бы все же не стал бы делать на этом акцент. Я глубоко убежден, что в будущем, когда уйдет в позорное небытие Путин и его клика, мы будем нормальными соседями.

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