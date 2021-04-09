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Ученые нашли в Египте гигантский затерянный город

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  • 9.04.2021, 7:58
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Ученые нашли в Египте гигантский затерянный город
фото: Shutterstock

Его возраст оценивается в три с половиной тысячи лет.

Египетские исследователи под руководством доктора Захи Хавасса (Dr. Zahi Hawass) нашли гигантский затерянный город, который был назван Возвышением Атона (The Rise of Aten). Возраст руин оценивается в три с половиной тысячи лет и датируется временем правления фараона Аменхотепа III. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

Возвышение Атона на настоящий момент является крупнейшим известным древнеегипетским городом. Его основал фараон Аменхотеп III, девятый царь 18-й династии, правивший Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этим городом также правил его сын Аменхотеп IV, также известный как Эхнатон. Город располагается на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.

По словам египтологов, обнаружение затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Исследователи надеются, что раскопки помогут решить одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решают переехать в Амарну, которая стала столицей Древнего Египта через два года после своего основания.

Всего за семь месяцев раскопок было обнаружено несколько районов города с хорошо сохранившимися зданиями и артефактами. В южной части города находится пекарня — зона для приготовления пищи с печами и глиняной посудой. Также ученые нашли административный и жилой районы с крупными и благоустроенными жилыми помещениями.

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