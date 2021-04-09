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Назад в будущее: о российском улусе Китая

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  • 9.04.2021, 8:11
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Назад в будущее: о российском улусе Китая

Тувинец китайца видит издалека.

Путинское руководство оказалось в глубоком смысловом тупике относительно перспектив развития захваченной им страны. Будущее федерации под очень большим вопросом, в неизвестности и мраке, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Скрепный механизм сшивания одного из самых неоднородных политических пространств в мире уже не работает, и едва ли вообще сносно работал. Странно удивляться в этом, ведь вместо адекватных и разумных советников в окружении не то «царя», не то «хана», все больше проходимцев, лизоблюдов, или просто шаманов. В Кремле, наконец, рассмотрели, что Россия стала раскорякой: отказавшись от европейских ценностей и отгородившись от коллективного Запада, на аморфном Востоке ее тоже не признают за свою. Российский кентавр с буйным нравом и невоздержанностью не приемлем для Китая, привыкшего иметь дело с клиентами, зависимыми от него в финансово-экономическом, а порой и политическом плане. Для китайского товарища Си Цзиньпина совсем хороший партнер это страна с ручным правителем на троне. Из Пекина на Россию смотрят как на северную варварскую страну, очень плохо внутри организованною, расхлябанную и неумелую территорию, где нет настоящего порядка. А значит, это порождает определенные перспективы для китайцев.

В свете этого обращает на себя внимание активная подготовка к празднованию 800-й годовщины рождения новгородского князя Александра Невского, которое будет происходить в атмосфере повышенной помпезности. Образ князя уже вытаскивали в пропагандистских целях в канун и разгар войны, когда нацистская Германия вторглась в сталинский Советский Союз. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков», - известная цитата Сталина. Путинизм, являющийся какой-то фейковой микромоделью сталинизма, опять поднимает на щит уже обкатанную тему, угрожая князем всему НАТО. Это должны оценить в Китае, думают в Кремле, ведь Александр Невский для евразийцев – архитектор русско-ордынского альянса, который сумел подстроиться под хана Батыя и получил его расположение. «Диалог» русского мира с монголо-татарской цивилизацией в ХІІІ веке привел к появлению Московии, и как оказалось и дальше продолжает развиваться, только вместо ордынцев в роли сюзерена - КНР. Остается только догадываться какую именно дань, как долго и в каких объемах будет взимать китайское руководство с православного вассала. Вряд ли одним дармовым природным газом все обойдется, ведь Китай очень всеяден.

Лично Путин начал чувствовать что-то не ладное. А вдруг ему, питерскому парню, подсунули под нос какою-то хитрую комбинацию китайцы, любящие такие долгие игрища и интриги. Вдруг, Шойгу и его запугивания внешней угрозой с Запада, а также культивация образа России в огне, как во времена Александра Невского, это и есть начало госпереворота с целью полного переключения под Китай. Тувинец китайца, как говорится, видит издалека. В будущем российском улусе под внешним управлением КНР буддист Шойгу, который, кстати, «хорошо зарекомендовал себя» в поддержке кровавой прокитайской хунты в Мьянме, смотрелся бы очень органично. Этническое происхождение Шойгу было бы гарантией того, что в китайском глобальном проекте «Один пояс, один путь», Россия выполнит свою транзитную роль «большой Монголии» между Пекином и Брюсселем.

Чтобы как-то притормозить шойгизацию РФ путинцы начали чистки его друзей. 7 апреля с позиции главы родной для Шойгу Тывы слетел его выдвиженец Кара-оола. Оказалось у него мало креатива, а в республике 20% безработных, да и вообще средневековье царит. Кроме того в бдительном ФСБ нарыли фактаж, что Кара-оола внутренний сепаратист, и вынашивал планы расширить границы Тывы землями Красноярского края и Иркутской области. А в перспективе вообще вернуть республику под китайский протекторат. Вот такого кадра Шойгу вырастил – не порядок. Как после этого ему вообще доверять, ведь китайский дракон не дремлет.

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