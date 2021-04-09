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«Перспективы у хунты — как у хозяина Шарика из анекдота»

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  • 9.04.2021, 8:23
  • 7,928
«Перспективы у хунты — как у хозяина Шарика из анекдота»
фото: ТАСС

CCCР развалился быстро, не помогли даже нефть с газом.

История повторяется в виде фарса. Белорусский законотворческий орган крайне плодовит в последнее время. Вот и очередной день принес очень интересные новости, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Полностью разрешительный порядок проведения массовых мероприятий. «Больше трех не собираться» - в действии. А если еще видео записывать или стримить (какая, в принципе, разница), то вообще беда. Журналистам тоже нельзя. На мероприятии они больше не журналисты, а участники.

На самом деле очень хочется, чтобы все эти поправки вступили в жизнь побыстрее. С учетом того, что у нас столько членов БРСМ, ордынских профсоюзов, белорусского красного креста, союзов женщин, белой руси и прочего, то шанс поймать именно такого «члена» крайне высок. Будут сами себя наказывать и распускать? Давно пора.

С другой стороны, мы это уже проходили. Рекомендуем к просмотру «Перестройку» Сергея Минаева. Скованные одной цепью. Одни слова для кухонь - другие для улиц. Мы уже в этой стадии. Чем закончилось для Советского Союза зажимание гаек, ускорение (модернизация), дисциплина, формальные отчеты - все помнят. Он развалился. Сам. Чем абсурднее законы, тем ближе конец абсурда.

Перспективы у хунты, как у хозяина Шарика из того анекдота - так себе.

Вишенка на торте. Концепт, обсуждаемый с подачи Наташи Кочановой.

Наташа вообще умеет настроить против себя. Вот две ее самые известные цитаты:

«Когда вы шли в медицину, вы знали про зарплаты»;

«Молодые тренеры должен адекватно воспринимать зарплату в 65 долларов».

Теперь высказалась про многодетных. Им, понимаешь, «государство квартиры дает» и вообще всячески поддерживает. Может даже орденом наградить. Льготы некоторые положены. А они, неблагодарные, рот свой раскрывают.

Классное предложение от «блюстительницы семейных ценностей»: может, стоит квартиры-то забрать у «неправильных» и отдать «правильным»? Заодно проверить, как там льготами на ввоз авто- и электротранспорта воспользовались. Может, злоупотребили щедротами государевыми.

Если кто-то задается вопросом, осталось ли в этих существах хотя бы что-то человеческое, то наш ответ - нет. Фашизм он такой. Но, слава богу, он как велосипед - держится, пока едет. Только на колесах уже восьмерки, цепь слетела, а руль проворачивается. И таких велосипедистов целый строй. Как в Туркмении.

Союз развалился быстро. Не помогли даже нефть с газом. Здесь будет все гораздо стремительнее, и отсчет начался не вчера.

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