Три способа победить коронавирус 3 9.04.2021, 8:32

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Эксперт объяснил, что нужно и что нельзя делать на примере Украины.

Апрель 2021 года в Украине ознаменовался третьим по счету локдауном, начиная с весны 2020 года, когда COVID-19 был объявлен пандемией. За последние три месяца — это уже второй локдаун. На сегодняшний день в результате этой пандемии погибло не менее 35 тыс. украинцев. Для сравнения: продолжающийся вооруженный конфликт, вызванный оккупацией Россией в 2014 году Крыма и Донбасса на востоке Украины, привел к гибели около 14 тыс. человек, пишет глава консалтинговой компании Wooden Horse Strategies, политический консультант, эксперт Atlantic Council Брайан Меффорд.

К сожалению, для Украины ни война с Россией, ни пандемия не закончены. В обоих случаях число жертв будет только увеличиваться. Еще хуже то, что реакция украинского правительства на коронавирус была классическим примером неудачного кризис-менеджмента.

Медицинский протокол гласит, что есть три способа борьбы с пандемиями.

Первый — это лечение инфицированных. К сожалению, все еще нет лекарства от коронавируса, и во всех странах мира изо всех сил пытаются найти лечение, которое будет эффективно уменьшать симптомы.

Второй способ — разорвать цепочку контактов с инфицированными. А точнее — это означает локдаун, что до сих пор было стратегией Украины. Однако разрыв цепочки контактов также предусматривает выявление и отслеживание — то, что Украине не удается эффективно осуществлять.

Более заразная британская мутация вируса распространяется по всей Украине, от чего больницы уже почти переполнены, а число погибших стремительно растет. Так, например, в 2020 году в Украине было зарегистрировано 18 533 случая смертей, связанных с коронавирусом. В первом квартале 2021 года уже было 14713 смертей. Это свидетельствует о том, что условия локдауна были слишком мягкими и запоздалыми.

Третий способ борьбы с пандемией заключается в массовой вакцинации, с тем чтобы страна достигла коллективного иммунитета. В то время как Израиль, США и Великобритания быстро делают прививки своим гражданам, Украина практически не добилась прогресса.

В первом квартале 2021 года всего 232 тыс. украинцев получили первую дозу вакцины против коронавируса. Для сравнения: африканская страна Руанда, в которой проживает в три раза меньше людей, чем в Украине, уже дала первые дозы 349 тыс. гражданам. Даже сельская Монголия, с населением размером с Днепропетровскую область Украины (3,3 млн человек), уже предоставила первую дозу вакцины 290 тыс. человек.

Почему в Украине делают так мало прививок, несмотря на все более смертоносный коронавирусный кризис? Есть три основные причины:

Первая — советское наследие страны. Подозрительное отношение к вакцинам было типичной советской чертой, которая все еще преобладает в Украине, особенно среди пожилого населения, которое, как это ни парадоксально, наиболее уязвимо к инфекции и смерти от коронавируса.

Второй причиной низкого уровня вакцинации в Украине является дезинформация, распространяемая через традиционные и социальные сети. Эта дезинформация продвигается главным образом российскими и лояльными к Кремлю источниками, — тенденция, которая была также выявлена в прошлом месяце Государственным департаментом США.

Мартовский опрос, проведенный компанией Research and Branding, показал, что 60% украинцев не пошли бы даже на бесплатную вакцинацию. Вызывает тревогу то, что это резкое увеличение по сравнению с февральским показателем, когда отказаться собиралось 40%.

В том же опросе респонденты назвали страх перед негативными побочными эффектами (41%) и недоверие ко всем имеющимся вакцинам (33%) в качестве основных причин своего скептицизма. Каждый десятый считает, что вакцина от коронавируса является формой экспериментов на людях. Очевидно, что аргументы, выдвигаемые современной медициной, не превалируют в Украине. Вместо этого, изобилуют городские легенды и интернет-мифы.

Третьей причиной неудовлетворительных результатов вакцинации в Украине является неудачное руководство нынешнего правительства и Минздрава во главе с Максимом Степановым. Подписанное правительством в январе 2021 года соглашение о поставке 1,9 млн доз китайских вакцин от компании Sinovac вряд ли укрепило доверие украинской общественности. Покупка вакцин в стране происхождения вируса в сочетании с общепринятым восприятием того, что китайская продукция не соответствует стандартам, была для многих украинцев менее чем убедительной. Последующая попытка получить вакцины AstraZeneca индийского производства под названием CovidShield также вызвала скептицизм со стороны украинской общественности.

Такое недоверие к предлагаемым правительством вакцинам не должно удивлять. В стране, где к вакцинации традиционно относились с подозрением, предложение вакцин, считающихся дешевыми, а не эффективными, является гарантированным рецептом неудачи.

Заявление президента Зеленского от 6 апреля о том, что заключен контракт о поставке 10 млн вакцин от Pfizer, было встречено многими с энтузиазмом, так как Pfizer считается одной из самых надежных вакцин. Однако даже этот потенциальный прорыв охватит лишь относительно небольшую часть украинского населения, и дата прибытия вакцины до сих пор неизвестна.

В то время как другие страны в Европе уже почти вакцинировали большинство населения и близки к постепенному ослаблению запретительных ограничений, Украине предстоит столкнуться с последствиями многих месяцев провальной борьбы с коронавирусом. Что могло бы быть сделано по-другому?

Ответ лежит в испытанной модели, используемой для вакцинации против кори Минздравом Украины с 2016 по 2018 год. По состоянию на начало 2016 года уровень вакцинации против кори среди детей соответствующего возраста в Украине составил 31%, — самый низкий в Европе и один из самых низких во всем мире. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, к 2018 году показатель вакцинации против кори среди детей вырос до 95%.

Как был достигнут этот замечательный результат?

С самого начала закупки осуществлялись в приоритетном порядке для обеспечения достаточного количество запасов как для плановой, так и для наверстывающей вакцинации. Устаревшие правила, касающиеся мест проведения вакцинации, были отменены для облегчения доступа. Поддельные сертификаты о вакцинации, находящиеся в обращении, были «прощены», чтобы побудить всех пройти вакцинацию, не опасаясь наказания.

Тем временем в проблемных районах страны были организованы специальные операции для установления контактов как с учителями, так и с родителями и информирования их о важности вакцинации. Кроме того, совместно с ЮНИСЕФ были подготовлены украинские специалисты по вакцинам.

Самым важным является то, что кампания вакцинации против кори выиграла от политической воли, подотчетности и ориентированной на результаты стратегии, которая была реализована тогдашним министром здравоохранения Украины — Уляной Супрун. Решимость Супрун решать проблемы резко контрастирует с нынешним слабым руководством Министерства здравоохранения. В теперешнее время, как никогда, фраза «Веди, следуй или уйди с дороги» относится к Министерству здравоохранения страны.

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