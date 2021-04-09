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Егор Шарангович впервые набрал три очка в матче НХЛ

  • 9.04.2021, 8:59
Егор Шарангович впервые набрал три очка в матче НХЛ

Белорус отличился в матче против «Баффало».

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» дома уступил «Нью-Джерси (3:6).

В составе гостей принял участие в игре белорусский нападающий Егор Шарангович. Он забросил шайбу, сделал два ассиста и завершил встречу с показателем полезности «+3», проведя на льду 19:12, сообщает «Трибуна».

Отметим, что Шарангович впервые в набрал три очка в матче НХЛ. Последний раз беларус набирал такое количество баллов в одном матче лиги в 2013-м году, когда Михаил Грабовский в составе «Айлендерс» набрал три ассиста в игре против «Филадельфии».

В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 16 (9+7) очков в 36 матче при показателе полезности «+2». Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите здесь.

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