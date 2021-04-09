Егор Шарангович впервые набрал три очка в матче НХЛ
- 9.04.2021, 8:59
Белорус отличился в матче против «Баффало».
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» дома уступил «Нью-Джерси (3:6).
В составе гостей принял участие в игре белорусский нападающий Егор Шарангович. Он забросил шайбу, сделал два ассиста и завершил встречу с показателем полезности «+3», проведя на льду 19:12, сообщает «Трибуна».
Отметим, что Шарангович впервые в набрал три очка в матче НХЛ. Последний раз беларус набирал такое количество баллов в одном матче лиги в 2013-м году, когда Михаил Грабовский в составе «Айлендерс» набрал три ассиста в игре против «Филадельфии».
В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 16 (9+7) очков в 36 матче при показателе полезности «+2». Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите здесь.
Monkey off his back.— New Jersey Devils (@NJDevils) April 8, 2021
🚨: Hughes
🍎: Kuokkanen
🍏: Sharangovich pic.twitter.com/CgOXJBJTaL
Hughes with the setup, SharanGOALvich with the finish.— New Jersey Devils (@NJDevils) April 9, 2021
🚨: Sharangovich
🍎: Hughes
🍏: Kuokkanen pic.twitter.com/G6uz3nhYpS
Kuokkanen ices it and Jack Hughes gets his 3rd point of the game. 6-3 final in Buffalo! pic.twitter.com/mWl3GO2TRy— Duck Duck Gusev🏅 (@DuckDuckGusev) April 9, 2021