Егор Шарангович впервые набрал три очка в матче НХЛ 9.04.2021, 8:59

Белорус отличился в матче против «Баффало».

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» дома уступил «Нью-Джерси (3:6).

В составе гостей принял участие в игре белорусский нападающий Егор Шарангович. Он забросил шайбу, сделал два ассиста и завершил встречу с показателем полезности «+3», проведя на льду 19:12, сообщает «Трибуна».

Отметим, что Шарангович впервые в набрал три очка в матче НХЛ. Последний раз беларус набирал такое количество баллов в одном матче лиги в 2013-м году, когда Михаил Грабовский в составе «Айлендерс» набрал три ассиста в игре против «Филадельфии».

В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 16 (9+7) очков в 36 матче при показателе полезности «+2». Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите здесь.

Monkey off his back.



🚨: Hughes

🍎: Kuokkanen

🍏: Sharangovich pic.twitter.com/CgOXJBJTaL — New Jersey Devils (@NJDevils) April 8, 2021 Hughes with the setup, SharanGOALvich with the finish.



🚨: Sharangovich

🍎: Hughes

🍏: Kuokkanen pic.twitter.com/G6uz3nhYpS — New Jersey Devils (@NJDevils) April 9, 2021 Kuokkanen ices it and Jack Hughes gets his 3rd point of the game. 6-3 final in Buffalo! pic.twitter.com/mWl3GO2TRy — Duck Duck Gusev🏅 (@DuckDuckGusev) April 9, 2021

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