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«Все украдено»: эксперты рассказали о масштабах экономического кризиса в Беларуси

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  • 9.04.2021, 9:18
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«Все украдено»: эксперты рассказали о масштабах экономического кризиса в Беларуси

Все началось задолго до протестного лета 2020 года.

То, что финансово-экономическая ситуация в Беларуси сейчас, мягко говоря, далека от идеальной – это очевидно. Признаки кризиса – налицо, их даже можно перечислить, пишет издание «Инфобанк».

Возьмем хотя бы 10 из них:

уже самая низкая минимальная зарплата в регионе

сильное сокращение валютных запасов

падение розничного товарооборота впервые за несколько лет

сокращение объема срочных валютных и рублевых депозитов физлиц

долгий беспрерывный период скупки валюты населением

ухудшение динамики средней заработной платы

исторический минимум занятых в экономике

сильнейший дефицит бюджета

высокие девальвационные ожидания

рекордный курс доллара

И как обычно у нас бывает, вот уже более двадцати лет, власти не берут на себя ответственность за это: «Не виноватая я!».

Обычно виновники проблем в Беларуси:

внешние силы («враги») и обстоятельства («мировая конъюнктура»)

отдельные незадачливые руководители («жэстачайшэ наказать!»)

оппозиция («ставит палки в колеса»)

временами – Россия («на колени не станем!»).

Теперь к списку виноватых добавилось протестное движение, возникшее после оглашения итогов президентских выборов в прошлом году. Что, по мнению властей, «дестабилизировало социально-экономическую обстановку» в синеокой. Некоторых даже объявили террористами.

Тем не менее, действительно существует один внешний фактор, сильнейшим образом повлиявший в 2020-м на финансово-экономическую ситуацию в Беларуси.

Это мировая коронавирусная пандемия, вызвавшая мировой экономический кризис:

закрытие границ и связанные с этим прекращение туризма и трансграничного движения рабочей силы

карантины – закрытие и ограничения в работе торговых и прочих предприятий, точек «общепита», гостиниц

локдауны – ограничения передвижения внутри страны, города,закрытие общественных мест

упадок экономической активности – как следствие выше перечисленного

обвал мировых цен, особенно на сырье, из-за сильного падения спроса в условиях упадка экономической активности

Все страны мира ощутили на себе негативное воздействие этого коронакризиса. Практически везде в мире зафиксировано падение ВВП – внутреннего валового продукта – главного экономического показателя, представляющего собой оценку всего произведенного экономикой страны.

В некоторых странах падение ВВП оказалось более сильным, чем в период знаменитого мирового кризиса 2008-09 гг. Кризис наиболее был выражен в странах, где осуществлялись самые жесткие карантинные меры. Прежде всего – в Европе.

А вот в Беларуси жестких ограничительных карантинно-эпидемиологических мер власти не принимали. Результат: падение ВВП в Беларуси оказалось в 2020-м самым небольшим в регионе.

Насколько ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Беларуси и как это сказалось на уровне смертности в стране из-за этого – не известно: власти засекретили данные о естественном движении населения, перестав посылать эти данные даже в ООН с середины 2020 года сразу после того, как пошел годовой прирост смертности на десятки процентов.

Так, в июне 2020 года смертность выросла, в сравнении с июнем 2019 года:

в Беларуси – на 40,5% (ссылка на статистику ООН)

в Латвии – на 6,9% (ссылка на официальную гос. статистику)

в Литве – на 19,0%

в Польше – на 11,3%

в России – на 18,6%

в Украине – на 8,4%.

А за период с марта 2020 года по январь 2021 года (за 11 месяцев коронавирусной эпидемии), в сравнении с таким же 11-месячным периодом годом ранее (с марта 2019 года по январь 2020 года) общая смертность выросла:

в Беларуси – засекречено

в Латвии – на 9,7%

в Литве – на 21,2%

в Польше – на 22,0%

в России – на 23,9%

в Украине – на 9,4%.

Все данные можно проверить в соответствующих разделах на сайтах официальной государственной статистики этих стран.

Тем не менее, минимальное в регионе снижение ВВП у Беларуси в 2020 году – налицо. Но этот факт никак не согласуется с «дестабилизирующим влиянием» политических протестов. Согласуется только с отсутствием жестких карантинных мер и с, возможно, сильнейшим в регионе ростом смертности населения в стране (официальные данные, повторяем, засекречены).

А теперь сравним, как изменились размеры экономик стран региона за предыдущие, «докоронакризисные» пять лет, с 2015-го по 2019-й гг., когда в Беларуси не было и намека на какие-то открытые политические протесты.

Годовые индексы ВВП Беларуси в этом периоде такие:

2015 год: –3,8%

2016 год: –2,5%

2017 год: +2,5%

2018 год: +3,1%

2019 год: +1,4%.

Цепной индекс ВВП за 2015-19 гг., таким образом, составил +0,5% (реальное изменение ВВП 2019 года к ВВП 2014-го).

И это – худший результат в регионе. Даже в воюющей тогда Украине и больше всех пострадавшем от падения цен на нефть Азербайджане экономика за эти «докоронакризсные» 5 лет выросла больше.

Из соседей Беларуси сильнее всех за эти годы приросла в реальном выражении экономика Польши. Вот ее индексы ВВП:

2015 год: +4,2%

2016 год: +3,1%

2017 год: +4,8%

2018 год: +5,4%

2019 год: +4,5%.

Как видим, экономические проблемы в Беларуси начались еще задолго до политических протестов.

Единственный временной отрезок последних лет, где Беларусь показала не самый худший (то есть не последний) результат – это 7-летний период после 2013 года, который включает в себя:

российско-украинский конфликт, сказавшийся на всем регионе, но прежде всего на Украине

санкции в отношении России, существенно ограничивший приток западного капитала в эту страну

сильное падение цен на нефть в 2014-15 годах

ну и, конечно, мировой коронакризис 2020 года, также с падением цен на нефть.

В том, «довоенном», 2013 году большинство стран региона достигли наивысшего, на то время, уровня развития экономики – пикового, наибольшего объема ВВП. Но не все страны сейчас существенно приросли к 2021 года относительно 2013-го.

В аутсайдерах оказались:

Россия – из-за санкций и падения цен на нефть и газ

Беларусь – как страна, где власти привязали белорусскую экономику к российской

Азербайджан – из-за падения цен на нефть и газ в этой самой зависимой от углеводородов стране региона

Украина, единственная страна, где реальный ВВП 2020-го оказался ниже ВВП 2013-го (и это не принимая во внимание откол Крыма и Донбасса) – из-за катастрофических событий 2014-15 годов.

А больше других в регионе прирастили свою экономику Румыния и Польша: на четверть за 7 лет, включая коронакризисный 2020-й год.

На графике ниже хорошо видна динамика экономики Беларуси на фоне других стран – как быстро в эти годы развивались те государства, что не настолько сильно подвержены влиянию России и не основаны на продаже углеводородов.

Теперь понятно, что к создавшейся сегодня в Беларуси экономической ситуации страна шла все последние годы. И протесты здесь совсем не причем. Они просто обнажили проблемы. А на самом деле – как в том фильме: «все украдено до нас».

Раньше эти проблемы «заливали» внешним заимствованием – одалживанием денег, и даже совсем недавно (у России, плюс отсрочка платежей по кредиту на БелАЭС), в результате чего валовый внешний долг Беларуси вырос до рекордной суммы. И единственное, на что повлиял политический кризис – на невозможность дальше одалживать деньги.

А единственной страной, которую государственная пропаганда еще может ставить в негативный пример, осталась Украина. Ведь быстро развивающиеся в последние годы другие соседи – Латвия, Литва и Польша – уже не выставишь таким образцом.

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