«Все в курсе, что в Цал Дир Бие – труп» 9 9.04.2021, 9:47

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В Минкульте из-за бойкота «Славянского базара» началась паника.

«Славянский базар» - одна из любимых игрушек деда. Он утверждает список артистов, он расставляет их по времени, он иногда даже подпевает «звездам» эстрады, а также финансирует данное мероприятие в том числе из своего секретного фонда (бюджет фестиваля порядка 3 млн долларов), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В этом году славянский медленно, но верно превращается в местечковый. Отказываются ведущие артисты. Ведь это не на платном «закрытом» новогоднем корпоративе зажигать в обнимку с дедом. Это в открытую демонстрировать, что кровавые деньги «не пахнут». Из зарубежных звезд пока только Олег Газманов публично высказался, что хочет поехать (хотя его не приглашали).

Отказываются ведущие. Кстати, в прошлом году неправильных Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую уже меняли на Анну Квилорию и Илью Кононова. Забавный факт, что лицом базара стала именно супруга главного борзописца МИДа – Глаза (про него мы уже немного рассказывали, но, видимо, придется остановиться на данном кадре подробнее).

В 2021 году - это вопрос не просто праздника для деда. Это вопрос его легитимности. Хоть какой-то. Но Минкульт, тот самый, который бодро рапортует про центральное искусство (кстати, что это вообще такое?) в количестве 28 театров, работники которых не подведут страну, неожиданно оказался в полном, как это помягче выразиться, «агрогламуре». Солодуха и барановичские голосилы - вот почти и весь лайн-ап. В Минкульте паника – можно попасть под раздачу.

Придется вмешиваться деду. Похоже, не обойдется без старого друга Миши, который оплатит два счетчика за выступление вечномолодых Повалий, Михайлова и аналогичных ветеранов. Посмотрим, насколько они готовы прислушаться к Газманову. Бал у Князя тьмы - так себе история даже для тех, кто уже близок к творческой пенсии. А вообще картина маслом - упырь в окружении хунты и ябатек смотрит на концерт зомби. Мечта некрофила. Но мы же живые люди. Поэтому наш совет: продолжаем объяснять артистам, что такое зло, а что такое добро. Это дико бесит всех, кто приставлен к организации.

Если Миша не поможет, альтернатива – примерно такая афиша, как прикреплена к этому посту. Кто не в курсе – знакомьтесь, это директор «Славянского базара» (и по совместительству центра культуры Витебска). И такой афиша может стать безо всяких атак на фестиваль. Единственные, кто его атакует - это хунта. Ну и для полноты картины назовем режиссеров, которым поручено из этой субстанции слепить конфетку. Открытием займутся Вавилов и Романовская, закрытием художественный руководитель Молодежного театра эстрады Артюковская.

Но вернемся к глобальному замыслу (а сейчас любое появление деда на людях должно нести в себе смысл и подтекст). Общественности сие событие преподнесут как вишенку на торте к годовщине элегантной победы на выборах (на самом деле из элегантного здесь только отпечатки от штыков на престарелой заднице). Почему годовщина случится на месяц раньше – вопрос не к нам, а к Наташе Кочановой (очередная блистательная идея). Наверняка, чувствует, что каждый день может стать последним. Но эти пляски уже не помогут. Поминки не отложить. Все в курсе, что во Дворце – труп. Наташа, это фиаско.

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