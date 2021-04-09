закрыть
9 апреля 2021, пятница, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Все в курсе, что в Цал Дир Бие – труп»

9
  • 9.04.2021, 9:47
  • 8,282
«Все в курсе, что в Цал Дир Бие – труп»

В Минкульте из-за бойкота «Славянского базара» началась паника.

«Славянский базар» - одна из любимых игрушек деда. Он утверждает список артистов, он расставляет их по времени, он иногда даже подпевает «звездам» эстрады, а также финансирует данное мероприятие в том числе из своего секретного фонда (бюджет фестиваля порядка 3 млн долларов), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В этом году славянский медленно, но верно превращается в местечковый. Отказываются ведущие артисты. Ведь это не на платном «закрытом» новогоднем корпоративе зажигать в обнимку с дедом. Это в открытую демонстрировать, что кровавые деньги «не пахнут». Из зарубежных звезд пока только Олег Газманов публично высказался, что хочет поехать (хотя его не приглашали).

Отказываются ведущие. Кстати, в прошлом году неправильных Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую уже меняли на Анну Квилорию и Илью Кононова. Забавный факт, что лицом базара стала именно супруга главного борзописца МИДа – Глаза (про него мы уже немного рассказывали, но, видимо, придется остановиться на данном кадре подробнее).

В 2021 году - это вопрос не просто праздника для деда. Это вопрос его легитимности. Хоть какой-то. Но Минкульт, тот самый, который бодро рапортует про центральное искусство (кстати, что это вообще такое?) в количестве 28 театров, работники которых не подведут страну, неожиданно оказался в полном, как это помягче выразиться, «агрогламуре». Солодуха и барановичские голосилы - вот почти и весь лайн-ап. В Минкульте паника – можно попасть под раздачу.

Придется вмешиваться деду. Похоже, не обойдется без старого друга Миши, который оплатит два счетчика за выступление вечномолодых Повалий, Михайлова и аналогичных ветеранов. Посмотрим, насколько они готовы прислушаться к Газманову. Бал у Князя тьмы - так себе история даже для тех, кто уже близок к творческой пенсии. А вообще картина маслом - упырь в окружении хунты и ябатек смотрит на концерт зомби. Мечта некрофила. Но мы же живые люди. Поэтому наш совет: продолжаем объяснять артистам, что такое зло, а что такое добро. Это дико бесит всех, кто приставлен к организации.

Если Миша не поможет, альтернатива – примерно такая афиша, как прикреплена к этому посту. Кто не в курсе – знакомьтесь, это директор «Славянского базара» (и по совместительству центра культуры Витебска). И такой афиша может стать безо всяких атак на фестиваль. Единственные, кто его атакует - это хунта. Ну и для полноты картины назовем режиссеров, которым поручено из этой субстанции слепить конфетку. Открытием займутся Вавилов и Романовская, закрытием художественный руководитель Молодежного театра эстрады Артюковская.

Но вернемся к глобальному замыслу (а сейчас любое появление деда на людях должно нести в себе смысл и подтекст). Общественности сие событие преподнесут как вишенку на торте к годовщине элегантной победы на выборах (на самом деле из элегантного здесь только отпечатки от штыков на престарелой заднице). Почему годовщина случится на месяц раньше – вопрос не к нам, а к Наташе Кочановой (очередная блистательная идея). Наверняка, чувствует, что каждый день может стать последним. Но эти пляски уже не помогут. Поминки не отложить. Все в курсе, что во Дворце – труп. Наташа, это фиаско.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников